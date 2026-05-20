La organización establecida en el archipiélago celebra la visibilidad a la realidad migratoria

La próxima visita del papa León XIV a Canarias ha despertado una gran ilusión en Cáritas, especialmente por el reconocimiento que supone hacia la realidad migratoria que vive el archipiélago.

La ONG destaca que más del 50% de las personas a las que atienden son migrantes que llegan a las islas en busca de un futuro mejor, muchas veces tras recorrer rutas extremadamente peligrosas como es la famosa ruta canaria.

Compromiso social

“Se ven abocadas a salir a buscar un porvenir y llegan a Canarias como tránsito a sus sueños”, explica María José Báez, voluntaria de Cáritas, quien subraya el compromiso diario de la organización con quienes llegan sin recursos ni apoyo familiar.

Entre esas historias está la de Mohamed Lamine, que llegó hace ocho años a Canarias y sufrió un accidente laboral en su primer día de trabajo. “Es duro porque sales de tu tierra, dejas a tu familia para buscar otro futuro”, relata.

Cáritas espera con ilusión la visita del papa León XIV a Canarias. Archivo RTVC

También Ada Ojali recuerda el riesgo que asumió cruzando el mar desde Marruecos. “Ellos me dan comida y cuidan de mi salud mental; están ahí como una mamá y un papá”, afirma sobre la ayuda recibida por Cáritas.

La entidad ha mostrado estos días su labor a varios periodistas nacionales desplazados desde la península.

Tras conocer testimonios y episodios como el vivido en 2020 en el muelle de Arguineguín, muchos aseguran comprender mejor la dimensión de la crisis migratoria y el significado de la visita papal al archipiélago.