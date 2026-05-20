Tradición, cambios y desafíos: el primer año del papa León XIV

La proyección internacional y su discurso pacifista han sido claves durante su primer año de pontificado

El pasado 8 de mayo se cumplía el primer aniversario de la elección de León XIV como nuevo líder de la Iglesia Católica, un pontífice que se ha consolidado con un perfil propio marcado por la actividad diplomática, la defensa de la paz y una creciente presencia internacional.

Desde que el tradicional Habemus Papam anunció la elección del estadounidense Robert Prevost, el Vaticano ha vivido doce meses de intensa actividad bajo un pontificado que combina continuidad y nuevos acentos.

Paz y reflexión espiritual

Durante este primer año, León XIV ha situado algunos asuntos en el centro de su discurso: la necesidad de apostar por la paz en un contexto internacional convulso, la prudencia ante el desarrollo de la inteligencia artificial y la recuperación del silencio y la reflexión espiritual como respuesta al ritmo acelerado de la sociedad actual.

Estos tres aspectos convierten al papa León XIV en una figura de ideales marcados, capaz de combinar la tradición de la Iglesia Católica con la adaptación a los tiempos modernos y cierto progresismo en sus planteamientos.

Otro de los temas principales ha sido su posicionamiento ante los conflictos bélicos y la actual crisis migratoria, posturas que le han llevado a enfrentarse con varias figuras políticas y que también estarán presentes en su próxima visita a Canarias.

El papa León XIV presidiendo una Santa Misa en la Basílica de Letrán. EFE/EPA/Giuseppe Lami

Por otro lado, León XIV ha mantenido una notable proyección internacional. Sus mensajes y documentos publicados desde el Vaticano han ido perfilando un pontificado de tono directo, en ocasiones incluso con repercusión política, especialmente tras algunos desencuentros verbales con el presidente estadounidense Donald Trump, que han trascendido el ámbito estrictamente religioso.

Uno de sus últimos desencuentros con el mandatario norteamericano se produjo durante su reciente gira por África donde volvió a cargar contra los «tiranos» y a poner en valor la dignidad de colectivos vulnerables como los migrantes.

Discurso y numerosos retos

Su primer gran texto, la exhortación apostólica Dilexi te, se publicó en octubre y sirvió para marcar las principales líneas de su pontificado. En él, el sumo pontífice situó la fe, la defensa de los más vulnerables y la cercanía social en el centro de su mensaje.

Durante este primer año, el papa ha dado protagonismo a cuestiones como la paz internacional y los límites éticos de la inteligencia artificial. Ambos temas han aparecido con frecuencia en sus discursos y forman parte de las grandes preocupaciones de esta nueva etapa en el Vaticano.

Pese a la estabilidad de estos primeros meses, la Santa Sede continúa arrastrando varios desafíos importantes. Las finanzas vaticanas siguen siendo delicadas y la crisis de abusos continúa afectando a la imagen y credibilidad de la Iglesia.

El segundo año de pontificado apunta ahora a una fase más centrada en consolidar reformas internas. Entre las prioridades estarán mejorar el funcionamiento de la curia y reforzar la supervisión económica del Vaticano.

También existe expectación por la futura publicación de su primera encíclica y por el papel que el Obispo de Roma pueda asumir en debates globales sobre tecnología, ética y conflictos internacionales.

Tradición, cambios y desafíos: el primer año del papa León XIV. EFE/Fabio Frustaci

Proyección internacional

Por otro lado, desde su llegada al Vaticano, el papa ha realizado ya cuatro grandes viajes apostólicos. El primero tuvo como destino Turquía, seguido posteriormente por visitas al Líbano y Mónaco.

El más reciente, concluido hace apenas unas semanas, le llevó al continente africano con paradas en Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial, en una gira centrada en el diálogo, la cooperación y los desafíos humanitarios de la región.

Con la mirada puesta ya en el segundo año de pontificado, León XIV prepara su próxima visita internacional: España. El viaje, previsto para las próximas semanas, tendrá como uno de sus escenarios principales Canarias, una escala especialmente significativa por el contexto migratorio que atraviesa el archipiélago y que el propio pontífice ha seguido de cerca desde el inicio de su mandato.