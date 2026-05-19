La delegación palmera espera movilizar entre 300 y 400 personas para la visita papal

La visita del papa León XIV a Canarias ya despierta una enorme expectación en todo el archipiélago. El sumo pontífice llegará a Tenerife el próximo 12 de junio dentro de su viaje apostólico por España, una cita histórica que marcará la primera visita papal al archipiélago canario.

Desde La Palma, cientos de fieles ya preparan su desplazamiento para participar en el encuentro religioso y poder vivir de cerca un evento histórico como será la visita del Obispo de Roma a Canarias.

Desplazamiento en un solo día

Según explicó Fernando Lorenzo, rector del Santuario de Las Nieves, entre 300 y 400 personas integrarán la delegación palmera. “Somos seis o siete parroquias las que estamos organizando el viaje y calculamos unas cuatrocientas personas”, señaló.

La organización del viaje permitirá a los asistentes salir a primera hora de la mañana y regresar esa misma noche. Además, según afirma Lorenzo, la compañía aérea Binter ha facilitado plazas para hacer posible el desplazamiento en un solo día.

La Palma se moviliza para acompañar al papa León XIV en su histórica visita a Tenerife. EFE

Aunque todos los actos del Papa serán gratuitos, los organizadores recuerdan que es obligatorio inscribirse previamente a través de parroquias o centros educativos para controlar el aforo y coordinar el acceso al recinto.

Desde la organización también recomiendan acudir en grupo para agilizar la entrada y evitar complicaciones logísticas.

A menos de un mes del evento, todavía continúa abierto el plazo de inscripción para los palmeros interesados en asistir a esta histórica jornada religiosa.