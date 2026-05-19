El XI Salón Gastronómico de Canarias – GastroCanarias 2026 se celebrará del 19 al 21 de mayo en la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife

XI Salón Gastronómico de Canarias-GastroCanarias 2026. Imagen cedida Cabildo de Tenerife

El XI Salón Gastronómico de Canarias-GastroCanarias 2026 dio el pistoletazo de salida este martes con su inauguración oficial, celebrada en el escenario Cabildo de Tenerife del Recinto Ferial de Tenerife.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, apuntó que GastroCanarias “es mucho más que un salón gastronómico; es un espacio donde la cocina cuenta la identidad de un territorio, conecta generaciones y profesionales, y une tradición con innovación”. Asimismo, expresó que aquí “se celebra no solo la gastronomía, sino también la formación, la sostenibilidad, el talento y la capacidad de generar cultura, empleo y turismo de calidad”. Destacando que en este encuentro se refleja “que cocinar también es preservar memoria y construir futuro, unir a personas, territorios y experiencias en torno a una misma mesa”.

Dávila añadió que este año, con Galicia como comunidad invitada, “reafirmamos el espíritu atlántico de cooperación y el valor humano que hace posible que cada plato cuente una historia”, a la vez que invitó a todos a visitar un espacio consolidado, que en cada edición no deja de sorprender.

Consolidación del evento

Por su parte, El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señaló que «GastroCanarias se ha consolidado como el gran escaparate del talento, la creatividad y la capacidad de innovación de nuestra gastronomía. Esta undécima edición vuelve a demostrar que tenemos no solo producto y tradición, sino también una enorme capacidad para generar conocimiento, atraer profesionales y proyectar una imagen moderna y competitiva de nuestro destino turístico”.

Lope Afonso añade que “desde el Cabildo de Tenerife entendemos la gastronomía como un elemento estratégico de nuestra identidad y de nuestra oferta turística. Eventos como GastroCanarias fortalecen el vínculo entre el sector primario, la restauración, la formación y el turismo, generando oportunidades económicas y posicionando a Tenerife como un referente gastronómico en el Atlántico”.

Para el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, “Gastrocanarias se ha consolidado como uno de los grandes escaparates de la gastronomía, la hostelería y la producción agroalimentaria de las Islas, y vuelve a demostrar la fuerza de un sector que crece desde la calidad, la creatividad y la identidad”.

El consejero subrayó que “detrás de cada plato y de cada experiencia gastronómica está también el trabajo de nuestros agricultores, ganaderas, pescadores, bodegas, queserías y otras empresas agroalimentarias”, por lo que “seguir impulsando una gastronomía basada en el producto de cercanía es apoyar al sector primario, generar oportunidades para sus profesionales e incentivar la economía de nuestro medio rural”.

Asimismo, señaló que la participación del Gobierno de Canarias en esta cita a través de GMR Canarias “responde al compromiso de seguir reforzando la presencia, reconocimiento y proyección al producto canario dentro y fuera del Archipiélago”.

XI Salón Gastronómico de Canarias-GastroCanarias 2026. Imagen cedida Cabildo de Tenerife

El mayor evento gastronómico de Canarias

La concejala de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, aseguró que “el Ayuntamiento y la Sociedad de Desarrollo no pueden dejar de estar presente en esta cita” recordando que “Santa Cruz se va a presentar a ser la próxima candidata a capital española de la gastronomía”. “Estamos bañados por el atlántico, lo que nos permite tener un producto sin igual. Esa es nuestra cocina y lo que vamos a disfrutar en GastroCanarias”, concluyó.

Por último, Cristina Hernández, directora del Salón Gastronómico de Canarias – GastroCanarias 2026, record que se trata del “mayor evento gastronómico de Canarias y uno de los encuentros mas importantes a nivel nacional” destacando la marcada “vocación regional” de GastroCanarias. “En solo tres dias concentrará más de 80 expositores, 205 stand, 14 campeonatos de cocina y bebida”.

“La gastronomia y hosteleria de hoy no es la misma de hace 10 años y temenos que adaptarrnos y dar lo que necesita el sector, que son herramientas”.

Una amplia agenda de actividades

El XI Salón Gastronómico de Canarias – GastroCanarias 2026, que cuenta con Galicia como destino invitado, se inicia con uno de los platos fuertes del evento, el XX Campeonato de Canarias de Cocina Gran Premio Cepsa, en el escenario Cabildo de Tenerife, lugar donde también se celebra el Campeonato de Jóvenes Cocineros Gran Premio Binter.

El Escenario Heineken será uno de los espacios protagonistas gracias al Hub Gastronómico Trend Talks, donde chefs, expertos y profesionales debatirán sobre tendencias, rentabilidad, salud, vino, branding y el futuro de la hostelería. Durante las jornadas se desarrollarán ponencias y mesas redondas sobre gastronomía saludable, enogastroturismo, cocina canaria, Slow Food, diseño gastronómico y formación profesional, con la participación de reconocidos expertos del sector. También se celebrarán campeonatos especializados, como el de pizzas y el de montaje de mesas, consolidando el enfoque innovador y profesional del evento.

Por su parte, el Espacio La Marzocco acogerá el I Campeonato de Baristas de Canarias, centrado en el café de especialidad y en toda su cadena de valor, desde el cultivo hasta el tueste. Paralelamente, el Aula Makro ofrecerá numerosos talleres gastronómicos enfocados en formación práctica y divulgación culinaria, impartidos por chefs y especialistas de prestigio nacional. En conjunto, GastroCanarias 2026 se presenta como un gran punto de encuentro para profesionales de la gastronomía y la hostelería, donde la innovación, la formación y el intercambio de conocimiento serán los ejes principales.

GastroCanarias 2026

El XI Salón Gastronómico de Canarias – GastroCanarias 2026 se celebrará del 19 al 21 de mayo en la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife, consolidado como uno de los principales encuentros profesionales del sector gastronómico, hostelero y alimentario de Canarias.

El Salón Gastronómico de Canarias cuenta con la organización del Recinto Ferial de Tenerife y GastroCanarias, con la colaboración institucional del Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; el patrocinio principal de Heineken y Cajasiete; y la colaboración de Volcanic Xperience, Tenerife Despierta Emociones, Vinos de Tenerife, Hecansa, Makro, Harinalia, Cepsa, Grupo Comit, Haricana, Fred. Olsen Express, Binter, Europastry, Hellmann’s, El Corte Inglés, Nespresso, Royal Bliss, La Marzocco, San Pellegrino, Hoalve, Sammic, Chafiras, Electrodomésticos Bosch, Barceló Santa Cruz Contemporáneo, Cointeca, Fiat, Adom, Canarias Cocina, Titsa y Thermomix.