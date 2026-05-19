‘La estrategia del pequinés’, cine negro con sello isleño este jueves en Televisión Canaria

La cadena continúa con su programación especial por el Mes de Canarias con la emisión del largometraje dirigido por Elio Quiroga y basado en la novela de Alexis Ravelo

Televisión Canaria continúa celebrando el Mes de Canarias con una programación especial que apuesta por el talento audiovisual del archipiélago. Bajo el lema «Más nuestra que nunca», la cadena autonómica ofrece durante todos los fines de semana de mayo producciones con sello canario que ponen en valor la identidad, la cultura y la historia de las islas.

Dentro de esta propuesta, este jueves, tras la emisión de ‘La retranca’, a partir de las 23:30 horas, la cadena programa ‘La estrategia del pequinés’ (2019), el largometraje dirigido por Elio Quiroga y basado en la novela del escritor grancanario Alexis Ravelo (1971–2023), una de las voces más destacadas de la novela negra en español.

La película, que cuenta con la participación de Televisión Canaria, está escrita por el propio Quiroga junto a Alexis Ravelo y David Muñoz, y protagonizada por Kira Miró y Unax Ugalde, quien fue reconocido con el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de San Benedetto por su interpretación de Tito “el Palmera”.

Cine negro con sello canario

La historia sigue a El Rubio, un delincuente retirado que, ante la enfermedad de su mujer, acepta participar en un golpe que le propone un distribuidor local de droga. Para llevarlo a cabo, reunirá a su antiguo protegido, Tito “el Palmera”, y a Cora, una prostituta de lujo. Juntos se verán envueltos en una trama de traiciones, violencia y supervivencia en los márgenes.

Ambientada y rodada en Gran Canaria, la cinta retrata los bajos fondos de Las Palmas de Gran Canaria, con escenarios reconocibles como la playa de Las Canteras, La Isleta, el Puerto de la Luz o el casco histórico de Vegueta. Un recorrido por espacios cotidianos y emblemáticos que refuerzan el carácter local de una historia universal.

La novela original fue reconocida con galardones como el Premio Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón, el Novelpol o el Tormo. Su adaptación cinematográfica también tuvo presencia en festivales, donde obtuvo distintos reconocimientos, entre ellos el premio al Mejor Largometraje en el Detective Crime Thriller Film Festival de Los Ángeles y el de Mejor Actor para Unax Ugalde en el Festival de San Benedetto, además de varias nominaciones a los Premios Goya.

Con esta emisión, Televisión Canaria continúa acercando al público historias que nacen desde Canarias, poniendo en valor la mirada de sus creadores y reforzando su compromiso con el sector audiovisual de las islas.