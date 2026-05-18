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Televisión Canaria demuestra que la edad es solo un número este martes en ‘Noveleros’

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El programa muestra cómo las relaciones de amor, amistad y familia superan cualquier diferencia generacional este martes a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite este martes 19 de mayo, a partir de las 22:30 horas, un nuevo episodio de ‘Noveleros’ titulado “La edad es solo un número” para mostrar que la diferencia de años no dicta la intensidad de las relaciones humanas. A través de diferentes testimonios, el espacio de la cadena autonómica refleja cómo la fecha de nacimiento pasa a un segundo plano cuando existen intereses comunes como la música, el deporte o la convivencia familiar. El programa invita a los espectadores a descubrir historias donde la edad funciona como un punto de encuentro y no como una barrera entre personas que comparten su día a día.

La noche comenzará con la historia de Cristina, de 47 años, y Dani, de 32. A pesar de los 15 años de diferencia que los separan, la música los unió para formar el “Dúo Palma” sobre los escenarios y consolidar su relación de pareja. Aunque al principio hicieron frente a las críticas de su entorno, el apoyo de sus familias les permitió salir adelante; hoy tienen una hija en común y planean su próximo matrimonio.

Por otro lado, el programa presenta a Marian y Dayron, quienes demuestran que en la amistad no influyen los años. Con tres décadas de diferencia, se conocieron a través del deporte y desde entonces comparten entrenamientos, viajes e incluso se han hecho tatuajes a juego.

De izquierda a derecha, la pareja formada por Cristina y Dani, y los amigos Marian y Dayron.

El ámbito familiar también ocupa un lugar destacado en esta entrega a través de Inma y Saray. Tía y sobrina mantienen una relación muy estrecha a pesar de los 20 años de diferencia que existen entre ambas. Saray creció viendo a su tía dar clases de zumba, y en la actualidad comparten esta misma profesión y su afición por el baile, mostrando que la vitalidad y los proyectos se pueden heredar.

Finalmente, el espacio recoge la relación entre Margarita y Nerea, cuya diferencia de casi medio siglo no les impide ser inseparables. Vecinas del mismo edificio, nieta y abuela comparten tardes de compras, confidencias e incluso grabaciones de videorecetas en redes sociales, demostrando que el apoyo mutuo las mantiene activas.

Con esta emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión cercana, social y comprometida, contribuyendo a visibilizar el diálogo intergeneracional y el respeto mutuo dentro de la programación de servicio público del Archipiélago.

Inma y Saray, tía y sobrina; y Margarita y Nerea, abuela y nieta; también demuestran que la edad no limita las relaciones humanas.

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