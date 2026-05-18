La Consejería de Educación estudia varios escenarios, entre ellos la suspensión parcial por zonas, y descarta por ahora un cierre total de los centros.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias celebrará este jueves una reunión en la que se tomará la decisión definitiva sobre si se suspenden, o no, las clases en Gran Canaria y Tenerife durante la visita del Papa León XIV, los días 11 y 12 de junio, respectivamente.

Así lo ha avanzado en el programa De La Noche Al Día, de La Radio Canaria, el consejero del área, Poli Suárez.

La decisión, este jueves

Suárez ha explicado que el Ejecutivo trabaja con varios escenarios sobre la mesa. “Vamos a celebrar una reunión el próximo jueves donde esperamos tomar ya la decisión. La valoración inicial es la suspensión de clases por zonas. También tenemos sobre la mesa peticiones, por parte de instituciones, para suspender las clases en su totalidad”, señaló.

El jueves se decidirá si se suspenden las clases en Gran Canaria y Tenerife durante la visita del Papa León XIV / Foto: La Radio Canaria.

No obstante, el consejero ha precisado que, por el momento, no se contempla una suspensión total de la actividad lectiva. “Ahora mismo no manejamos la suspensión total de las clases ante la visita del Papa. Espero que el próximo jueves podamos anunciar cuál es la medida”.

La decisión final se conocerá tras esa reunión, en la que se valorarán tanto criterios organizativos como las peticiones planteadas por distintas instituciones.