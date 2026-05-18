‘Ídolos de Tara, se ocupa del deterioro cognitivo en las víctimas de Violencia de Género

El programa de Igualdad de La Radio Canaria dará a conocer este martes a las 18:00 horas los datos de un estudio pionero que analiza el daño cerebral que provoca la violencia de género

El programa sobre Igualdad de La Radio Canaria, ‘Ídolos de Tara‘ abordará este martes a las 18:00 horas en La Radio Canaria los resultados de un estudio liderado por la Universidad de Granada que analiza, por primera vez, los daños que puede generar en el cerebro la violencia de género. La doctora en Psicología Natalia Delgado, una de las integrantes del grupo BELIEVE responsable del estudio, será la invitada en esta entrega.

«Esta experta afirma que hasta el momento se había estudiado la alta prevalencia de patologías de salud mental en las víctimas de violencia de género, sin embargo, pronto se dieron cuenta de que había otro tipo de quejas y síntomas que manifestaban las víctimas y que no se sabía cómo encajar con otras patologías», avanza Noemí Galván, responsable de Igualdad en RTVC y conductora de ‘Ídolos de Tara’.

Noemí Galván, responsable de Igualdad en RTVC y directora del programa ‘Ídolos de Tara’ en La Radio Canaria

Las víctimas afirmaban sentir habitualmente niebla mental, mostraban dificultades para concentrarse, tomar decisiones e incluso tener un relato coherente y lineal de los hechos que habían experimentado. De ahí que el equipo se planteara analizar los cambios que podían producirse en el cerebro de estas mujeres en comparación con mujeres que no habían sufrido violencia. Para ello utilizaron la Resonancia Magnética Estructural que les permitió obtener fotografías completas del cerebro de las víctimas.

Natalia Delgado y Miguel Pérez, investigadores del equipo BELIEVE de la Universidad de Granada, (foto: UGR)

Cambios en la morfología del cerebro

Entre los primeros hallazgos que realizó el equipo se detectó la presencia de cambios en la morfología del área fronto-temporal del cerebro y también del hipocampo, áreas vinculadas a la memoria.

Imagen Resonancia Cerebro (Universidad de Granada)

Además de entender el funcionamiento cognitivo de estas mujeres víctimas, el equipo investigador comprobó que un 25 por ciento de las ellas presentaba un deterioro cognitivo leve y que éste llegaba a niveles moderados en un 5 por ciento de los casos. «La investigadora asegura, incluso, que lo grave de las circunstancias es que este deterioro se producía tanto en los casos en que la víctima había sufrido violencia física como también en los casos de violencia psicológica. Una realidad que el equipo asocia a hormonas como el cortisol, cuyos niveles se eleva en situaciones de estrés», recalca Noemí Galván.

Violencias y daños cerebrales

La investigación también reveló daños más graves según el tipo de agresión física sufrido por las víctimas. La investigadora Natalia Delgado asegura que la mayoría de las víctimas de violencia de género suele sufrir heridas precisamente en las áreas de la cabeza, la cara y el cuello. Zonas donde el riesgo de secuelas físicas se incrementa. El equipo ha estudiado también los daños vinculados a los intentos de estrangulamiento. Este tipo de agresión es sufrida por alrededor de un 60 por ciento de las víctimas. «Esos intentos, y más si son reiterados, generan síntomas vinculados a la falta de oxígeno en el cerebro y falta de riego sanguíneo, lo que tiene relación directa con los daños cerebrales», concluye la directora de ‘Ídolos de Tara’.