‘De la Noche al Día’ conectará esta semana Canarias y Madrid

La Casa de Canarias y la sede madrileña de CajaSiete acogerán dos emisiones especiales del programa matinal los días 21 y 22 de mayo

El magacín matinal de La Radio Canaria, ‘De la noche al día‘, presentado por Estíbaliz Pérez, continúa su apuesta por la información apegada a la actualidad y esta semana trasladará sus micrófonos hasta Madrid. La Casa de Canarias de la capital será escenario del programa este próximo jueves 21 en una jornada dedicada en buena parte a valorar la experiencia de Binter desde la inauguración de su ruta Canarias-Madrid en febrero de 2024. El viernes 22 ‘De la Noche al Día’ se trasladará hasta la sede madrileña de CajaSiete, donde tendrá lugar una nueva entrega del Foro de debate CajaSiete.

Los oyentes y espectadores podrán seguir los contenidos del programa desde las 06:30 horas y hasta las 11:00 horas en La Radio Canaria, y en simultáneo con Televisión Canaria desde las 06:30 horas hasta las 07:30 horas. Con esta emisión conjunta, Radio Televisión Canaria fortalece sus servicios informativos y unifica el arranque de la actualidad diaria en sus principales medios.

El programa ofrecerá el primer boletín informativo de la jornada junto a Eva García. La productora y conductora del espacio explica que «mantenemos la misma estructura de cada día, solo que esta semana añadimos nuevos escenarios, esta vez desde Madrid».

Eva García, productora y copresentadora de ‘De la Noche al Día’ en La Radio Canaria

Entre los contenidos del programa, la audiencia podrá acceder a las claves del día con Eugenio González, a la previsión meteorológica con Vicky Palma, al repaso de las portadas de la prensa y la actualidad cultural con Ce Castro, además de la sección de deportes, a cargo de Joaquín González.

Entrevistas

En el primer tramo de la semana, ‘De la noche al día’ mantendrá su programación habitual con una nueva ronda de entrevistas. El lunes 18 participará Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias; el martes 19 será el turno de Olga Sanfiel, presidenta de la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife; y el miércoles 20 intervendrá Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

El jueves, ya desde la Casa de Canarias en Madrid, el programa será un especial sobre Binter, y el viernes una nueva edición del Foro CajaSiete desde la oficina central de la entidad bancaria en la capital..