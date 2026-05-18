‘Siempre nos quedará París’ analiza el grado de satisfacción en las relaciones de pareja

El espacio radiofónico conducido por Rosa Vidal aborda la felicidad en el amor y la gestión de los vínculos afectivos este lunes a las 22:00 horas

La Radio Canaria emite una nueva entrega de ‘Siempre nos quedará París’ centrada en analizar la satisfacción en el amor y el impacto de la Inteligencia Emocional en las relaciones de pareja este lunes 18 de mayo, a partir de las 22:00 horas. El programa dirigido y presentado por la periodista Rosa Vidal pondrá el foco en las dinámicas afectivas actuales a través de un debate que invita a la reflexión sobre la felicidad compartida, los conflictos internos y la comunicación.

Para profundizar en estas cuestiones, el espacio contará con un equipo multidisciplinar de profesionales de la medicina, la salud mental, la psicología, el periodismo, el derecho y la empresa, además de la participación de la abogada Natalia Morales y la doctora en medicina de familia, Ana Joyanes.

El debate partirá de datos que reflejan cómo las inseguridades influyen en la estabilidad de los vínculos afectivos. El 47% de las personas encuestadas reconoce haber continuado en una relación principalmente por temor a quedarse solas, una decisión que se traduce directamente en niveles más bajos de satisfacción personal. Frente a esto, solo el 17,4% de los participantes se describe como extremadamente feliz y seguro con su pareja actual, mientras que casi uno de cada tres admite sentirse emocionalmente desconectado, neutral o inmerso en una situación tóxica. En este contexto, los expertos del programa analizarán cómo influye el paso del tiempo en el desgaste afectivo, dado que los mayores niveles de felicidad se registran en parejas con menos de un año de trayectoria, mientras que la distancia emocional tiende a incrementarse al superar la década de convivencia.

Rosa Vidal contará en esta nueva entrega con la participación de la abogada Natalia Morales y la doctora en medicina de familia, Ana Joyanes, entre otros invitados.

La comunicación y la gestión de los conflictos

La falta de herramientas comunicativas se consolida como el principal obstáculo en el entorno de la pareja, siendo señalado como un problema frecuente por el 35,8% de los encuestados. Esta barrera se evidencia también en la gestión de la honestidad, donde el 27,3% de los participantes admite haber sido infiel y, de este porcentaje, el 82,4% reconoce no haberlo confesado nunca, manteniéndose el secreto como un factor de erosión de la confianza.

Asimismo, el espacio abordará las diferencias de género en el ámbito emocional, donde las mujeres reportan mayores índices de felicidad en el amor que los hombres, un fenómeno influido por la educación afectiva y la tendencia cultural a resolver los conflictos de manera individual.

La terapia de pareja como alternativa A pesar de los desafíos que enfrentan los vínculos sentimentales, el apoyo profesional sigue siendo una opción poco explorada, ya que el 47,5% de los ciudadanos nunca se ha planteado acudir a terapia de pareja por considerar que no la necesita. A través de las aportaciones de su equipo de colaboradores, ‘Siempre nos quedará París’ buscará desmontar los prejuicios en torno a la asistencia psicológica, planteándola como un recurso eficaz para recuperar el equilibrio, expresar necesidades no resueltas y construir un significado compartido dentro de la relación.

Con esta emisión, La Radio Canaria reafirma su compromiso con una programación cercana y de servicio público, ofreciendo contenidos que promueven la divulgación de la salud mental y la Inteligencia Emocional para ayudar a los oyentes a comprender y mejorar sus relaciones personales.