El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado a conocer el tema del carnaval de la capital chicharrera para 2027

Con Roma Eterna: El Imperio del Carnaval, como tema escogido para el carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027, la capital chicharrera vuelve a escoger el tema de un año que marcó un antes y un después en las fiestas, el carnaval de 1987.

Roma Eterna: El Imperio del Carnaval, tema del carnaval de Santa Cruz de Tenerife para 2027. En la imagen el escenario de 1987 de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife

Con este tema de Roma Eterna se homenajea los orígenes del carnaval como se entiende en la actualidad. Se trae al presente un año que marcó historia, 1987, y se proyecta al futuro. Un tema que supone una adaptación a la actualidad.

Como novedad, el tema de este año no se ha sometido a votación popular como en años anteriores. La decisión del tema ha sido desde el propio organismo de Fiestas. Se ha apostado por un tema de valor simbólico e histórico queriendo rendir un tributo a la esencia del carnaval.

1987, Roma fue tema del carnaval

Hace 40 años, por primera vez el carnaval de Santa Cruz de Tenerife adoptaba una temática para dar coherencia estética y narrativa a la celebración, como un hilo argumental. Desde entonces cada año hay un tema sobre el que gira la fiesta. Roma marcó la diferencia en el carnaval.

Bajo el concepto “Roma Eterna: El Imperio del Carnaval”, la ciudad se transformará en un gran escenario en el que todo girará en torno a una misma idea, Roma como un símbolo de construcción colectiva que, como el propio Carnaval, ha crecido con el tiempo sin perder su identidad.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destaca que “una vez más Santa Cruz demuestra que sabe evolucionar sin perder sus raíces, poniendo en valor el origen de esta fiesta que forma parte de nuestra identidad y de nuestra forma de entender la ciudad”.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ahonda en esa idea de una temática con la que “queremos que la ciudad siga viviendo el Carnaval desde ese sentimiento de pertenencia, desde el orgullo por lo que somos y por lo que hemos sido capaces de crear juntos”.

El 22 de enero de 2027 será la Gala Inaugural

El Carnaval de Santa Cruz 2027 dará comienzo oficialmente el 22 de enero con la Gala Inaugural, mientras que los actos en la calle se celebrarán del 19 al 28 de febrero tras el cambio de fechas establecido por el consistorio capitalino por razones logísticas y organizativas.