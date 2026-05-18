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Así será la visita del Papa a Canarias: el calendario completo de su agenda

Redacción RTVC
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Consulta la agenda completa del Sumo Pontífice durante su visita a Gran Canaria y Tenerife los próximos 11 y 12 de junio

La visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife está cada vez más cerca de convertirse en una realidad: dos jornadas en las que el Santo Padre se centrará en mantener encuentros con los fieles y visitar algunos lugares clave para comprender la crisis migratoria que ha vivido el archipiélago.

Así será la visita del Papa a Canarias: el calendario completo de su agenda. EFE/EPA/Angelo Carconi

La visita del papa a Canarias se desarrollará durante dos días y pondrá el broche final a su gira por España, que también incluirá paradas en Barcelona y Madrid. El 11 de junio, el Obispo de Roma participará en distintos encuentros en Gran Canaria, mientras que el 12 de junio el papa León XIV concluirá su recorrido en Tenerife.

Jueves 11 de junio

  • 10:50: El papa León XIV llegará a la base aérea de Gando, en Gran Canaria.
  • 11:40: Encuentro con las realidades de acogida de los migrantes en el puerto de Arguineguín. El papa León XIV dará un discurso durante esta visita.
  • 13:30: Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.
    Discurso del Santo Padre.
  • 18:30: Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria. Homilía del Obispo de Roma.

Viernes 12 de junio

  • 08:30: Salida en avión desde la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, hacia Tenerife.
  • 09:10: Llegada al Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.
  • 09:30: Encuentro con los migrantes del Centro Las Raíces.
  • 10:10: Encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna. El Santo Padre dará un discurso durante esta visita.
  • 12:15: Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife donde el Santo Padre dará una homilía.
  • 14:30: Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.
  • 15:00: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Tenerife con destino a Roma.

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