Consulta la agenda completa del Sumo Pontífice durante su visita a Gran Canaria y Tenerife los próximos 11 y 12 de junio

La visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife está cada vez más cerca de convertirse en una realidad: dos jornadas en las que el Santo Padre se centrará en mantener encuentros con los fieles y visitar algunos lugares clave para comprender la crisis migratoria que ha vivido el archipiélago.

Así será la visita del Papa a Canarias: el calendario completo de su agenda. EFE/EPA/Angelo Carconi

La visita del papa a Canarias se desarrollará durante dos días y pondrá el broche final a su gira por España, que también incluirá paradas en Barcelona y Madrid. El 11 de junio, el Obispo de Roma participará en distintos encuentros en Gran Canaria, mientras que el 12 de junio el papa León XIV concluirá su recorrido en Tenerife.

Jueves 11 de junio

10:50 : El papa León XIV llegará a la base aérea de Gando, en Gran Canaria.

: El papa León XIV llegará a la base aérea de Gando, en Gran Canaria. 11:40 : Encuentro con las realidades de acogida de los migrantes en el puerto de Arguineguín. El papa León XIV dará un discurso durante esta visita.

: Encuentro con las realidades de acogida de los migrantes en el puerto de Arguineguín. El papa León XIV dará un discurso durante esta visita. 13:30 : Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.

Discurso del Santo Padre.

: Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. Discurso del Santo Padre. 18:30: Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria. Homilía del Obispo de Roma.

Viernes 12 de junio