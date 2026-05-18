El varón detenido en Fuerteventura, conocido con el alias de «El Argentino», actuaba principalmente en horario nocturno, llegando a perpetrar varios robos en la misma noche

Imagen de archivo | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario a un varón de 53 años, como presunto autor de 30 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos y un delito de robo con violencia e intimidación cometidos en distintos puntos del municipio.

La investigación, desarrollada por agentes de la Comisaría Local de Puerto del Rosario, se inició tras detectarse un notable incremento de robos en vehículos estacionados en diferentes zonas de la localidad durante los meses de marzo y abril de 2026.

Las pesquisas permitieron identificar a un varón conocido con el alias de “El Argentino”, quien presuntamente actuaba principalmente en horario nocturno, llegando incluso a perpetrar varios robos en una misma noche.

El modus operandi empleado consistía en fracturar las ventanillas de los vehículos para acceder a su interior y sustraer cualquier objeto de valor.

Alarma social

Los hechos alcanzaron una mayor gravedad el pasado día 6 de mayo, cuando, tras cometer un robo con fuerza en un vehículo, el presunto autor permaneció oculto en las inmediaciones a la espera de que regresara la propietaria, momento que aprovechó para sustraerle el dinero que portaba.

Ante la alarma social generada, los investigadores establecieron diversos dispositivos nocturnos orientados a la localización y detención del autor de los hechos.

El análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en las proximidades de los lugares donde se producían los robos fue determinante en la identificación del sospechoso.

Asimismo, los agentes localizaron un punto donde el investigado almacenaba numerosos objetos sustraídos de los vehículos, lo que permitió recuperar gran parte de los efectos denunciados y entregárselos a sus legítimos propietarios.

Gracias al conjunto de pruebas obtenidas durante la investigación, los agentes lograron atribuir al detenido la autoría de un total de 30 robos con fuerza en interior de vehículos.

Finalmente, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional.

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Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional