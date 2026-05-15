20 jóvenes demuestran su ‘Talentón’ en Fuerteventura

La segunda edición ‘El Talentón’ reúne a cinco equipos majoreros en una competición con formación, mentoría y simulación real de emprendimiento

Fuerteventura acoge la segunda edición de ‘El Talentón’, una iniciativa dirigida a fomentar el emprendimiento juvenil y retener el talento joven en Canarias. En esta nueva convocatoria participan veinte jóvenes emprendedores de la isla, organizados en cinco equipos, que tendrán que desarrollar sus ideas de negocio dentro de un programa que combina formación, mentoría profesional y una simulación real de emprendimiento.

La segunda edición ‘El Talentón’ reúne a cinco equipos majoreros en una competición con formación, mentoría y simulación real de emprendimiento

Herramientas e impulso

El proyecto, financiado por el Servicio Canario de Empleo con una subvención de 50.000 euros, busca ofrecer a la juventud herramientas prácticas para transformar sus ideas en proyectos viables y conectarlas con el ecosistema empresarial e inversor del Archipiélago. El programa trabaja competencias como el liderazgo, la inteligencia artificial y el trabajo en equipo.

Durante la jornada, los participantes reciben acompañamiento especializado para avanzar en la definición de sus propuestas y prepararlas como si se tratara de un proyecto real. La competición culminará con la elección de un equipo ganador, que obtendrá un premio de 1.500 euros destinado a la puesta en marcha de su Producto Mínimo Viable.

Además, el grupo vencedor conseguirá el pase a la final regional de El Talentón, prevista para el próximo 12 de septiembre en Santa Cruz de La Palma, donde competirán los mejores proyectos seleccionados en las distintas islas.

Apoyo a la inserción laboral

La consejera de Empleo, Jéssica de León, destacó la importancia de apoyar este tipo de programas para favorecer la inserción laboral y el emprendimiento entre los jóvenes canarios, especialmente en islas donde la falta de oportunidades puede empujar a muchos talentos a buscar salidas profesionales fuera.

Por su parte, Estefanía Castro, codirectora y cofundadora de El Talentón, subrayó el valor de crear espacios en los que los jóvenes puedan probar, equivocarse, aprender y validar sus ideas con el acompañamiento de profesionales.

La edición de Fuerteventura forma parte del recorrido de El Talentón 2026, que ya ha pasado por otras islas como El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote, y que continuará hasta septiembre con nuevas citas antes de concluir en La Palma.