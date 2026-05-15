El Cabildo de Fuerteventura y el Servicio Canario de Empleo fomentan el emprendimiento juvenil con una jornada intensiva de creación y mentoría especializada

Casi veinte jóvenes participan hoy en el Centro Insular de Juventud de Fuerteventura para desarrollar proyectos emprendedores. El Cabildo insular organiza esta iniciativa junto al Servicio Canario de Empleo para potenciar el talento local. Los equipos trabajan durante toda la jornada en ideas innovadoras que optan a una final regional en La Palma.

Casi una veintena de jóvenes participan en la nueva edición de El Talentón / Cabildo de Fuerteventura

La presidenta Lola García y el consejero Adargoma Hernández inauguraron esta mañana la nueva edición del certamen en la capital majorera. Esta iniciativa se consolida como un referente regional tras arrancar con éxito su andadura en el año 2025. El programa busca ofrecer herramientas prácticas a los jóvenes para transformar sus ideas en oportunidades reales de futuro.

Además, el proyecto cuenta con la cofinanciación del Servicio Canario de Empleo para reducir las cifras de paro juvenil. La consejera Jéssica de León destacó la importancia de unir formación y orientación profesional en este tipo de eventos. El Cabildo reafirma así su compromiso con el II Plan Insular de Juventud mediante el fomento de la creatividad.

Por su parte, la directora general María Teresa Ortega subrayó el valor de estas dinámicas para reforzar la confianza de los participantes. Los jóvenes reciben acompañamiento estratégico para que se atrevan a dar el primer paso en el mundo laboral. La metodología utiliza la gamificación y la resolución de retos para conectar a los creadores con mentores profesionales.

Fase final y proyección regional

Los participantes disfrutan durante toda la jornada de mentorías especializadas para perfeccionar sus propuestas de negocio con potencial real. Los equipos expondrán sus trabajos esta misma tarde ante un jurado experto que decidirá el grupo ganador de la isla. El sistema de evaluación incorpora este año el voto popular como una de las principales novedades de la edición.

Posteriormente, el equipo seleccionado viajará a La Palma para representar a Fuerteventura en la gran final regional del certamen. Los ganadores en esa fase podrán obtener un premio de 1.500 euros para desarrollar su producto mínimo viable. Asimismo, el grupo vencedor del torneo canario realizará un viaje de formación e innovación tecnológica a China.

Finalmente, una productora audiovisual graba el evento para un documental oficial que emitirá próximamente la Televisión Canaria. La iniciativa incluye también una presentación final ante inversores reales para facilitar la financiación de los proyectos más viables.