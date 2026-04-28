El número de jóvenes que viven con sus padres se duplica en diez años debido a los altos precios

Dos de cada tres menores de 34 años residen hoy con sus progenitores en el archipiélago canario. Esta cifra invierte la tendencia de hace una década por los bajos sueldos y la falta de oferta. El Instituto Nacional de Estadística señala la precariedad laboral como el gran muro para la emancipación.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los datos de vivienda han dado un vuelco negativo en tan solo una década. Hace diez años, dos de cada tres jóvenes canarios ya se habían independizado. Actualmente, la estadística se invierte y la mayoría permanece en el hogar familiar.

Esta situación afecta especialmente a los menores de 25 años en las islas. Solo el 6 % de este grupo de edad ha logrado salir de casa. El resto depende totalmente del apoyo económico y habitacional de sus padres.

Entre los 26 y 34 años, el panorama sigue siendo bastante desolador. Casi la mitad de las personas en esta franja todavía no tiene autonomía. Los jóvenes califican la situación actual como algo totalmente imposible de afrontar.

Sueldos bajos y alquileres imposibles

Lavinia tiene 26 años y representa la frustración de toda una generación. Ella asegura que es inviable independizarse sin un sueldo muy elevado. Un salario medio actual no permite cubrir el coste de un alquiler.

Muchos jóvenes canarios han perdido la esperanza de vivir solos a corto plazo. Admiten que solo podrán compartir piso con otras personas para reducir gastos. Otros sueñan con comprar una casa, pero ven ese objetivo muy lejano.

El Instituto Nacional de Estadística confirma que los salarios insuficientes son la causa principal. Sin ahorros ni ingresos estables, los jóvenes no pueden iniciar un proyecto de vida. La falta de capacidad financiera bloquea cualquier intento de salida del hogar.

Canarias a la cabeza del fracaso inmobiliario

Las islas figuran entre las comunidades con menos éxito en la búsqueda de vivienda. El archipiélago supera en siete puntos de dificultad a regiones como Extremadura. Encontrar un inmueble disponible y asequible es un reto diario.

Los precios en zonas como Tacoronte alcanzan cifras prohibitivas para cualquier trabajador joven. Algunos alquileres no bajan de los 850 euros en municipios tradicionalmente más baratos. Esta subida de precios expulsa a los residentes de sus propios barrios.

Laura es un ejemplo de éxito tardío, pues se independizó a los 43 años. Ella explica que necesitó décadas de ahorro para poder pagar la entrada. Sin ese colchón financiero previo, el acceso a una vivienda propia es imposible.