Una ballena yubarta y su cría sorprenden en la costa de El Hierro

Los cetáceos nadaron este lunes muy cerca de la zona de Arenas Blancas ante la mirada de los testigos

Varios testigos avistaron este lunes una ballena yubarta junto a su cría en Arenas Blancas, El Hierro. Los animales nadaron a escasos metros de la costa herreña. Este fenómeno resalta la enorme biodiversidad marina que albergan las aguas del archipiélago canario.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los vecinos y visitantes de la zona de Arenas Blancas vivieron una jornada inolvidable. Las imágenes captadas muestran a la madre y al pequeño ejemplar moviéndose con total tranquilidad. Ambos animales mantuvieron una distancia mínima respecto a la orilla durante el avistamiento.

La presencia de estos gigantes del océano generó una gran expectación entre los presentes. El Hierro demuestra una vez más su valor como santuario para la fauna marina. El entorno de la isla ofrece condiciones ideales para la observación de cetáceos.

Los expertos destacan la belleza de las secuencias grabadas por los testigos directos. La claridad de las aguas facilitó la visión de los movimientos de la cría. Este suceso refuerza el interés científico por las rutas migratorias en Canarias.

Secretos de la ballena jorobada

La ballena yubarta recibe popularmente el nombre de ballena jorobada por su característica silueta. Esta especie realiza migraciones larguísimas a través de los océanos de todo el planeta. Los ejemplares llegan a las islas de forma ocasional durante sus travesías.

Canarias constituye un punto de paso estratégico para estos mamíferos de gran tamaño. Las yubartas buscan aguas seguras y ricas en alimento para sus crías. El registro de este lunes confirma la vitalidad de la especie en el Atlántico.