Las viviendas públicas estarán destinadas al alquiler asequible, como las 63 viviendas en el barrio El Secadero de la capital grancanaria previstas acabar en mayo del próximo año

Declaraciones: Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, que dirige el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, está ejecutando los trabajos para finalizar un total de 79 viviendas públicas en alquiler asequible al final del actual mandato, en 2027, las primeras que construye la institución insular en más de una década. Hidalgo hizo esta afirmación durante la visita que realizó este martes para supervisar las obras de construcción de 63 viviendas públicas que ejecuta el Cabildo, a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, en el barrio de El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria.

El Consorcio de Viviendas construye en El Secadero una nueva promoción de 63 viviendas repartidas en tres edificios energéticamente eficientes cuyas obras se esperan acabar en mayo de 2027. Son pisos que se destinarán a alquiler asequible dentro de una iniciativa con la que el Cabildo, junto con las casas de Valleseco, reactivó este mandato la política de construcción de viviendas públicas por parte del Cabildo de Gran Canaria tras más de una década.

Obras de viviendas públicas en El Secadero. Imagen del vídeo publicado por el Cabildo de Gran Canaria

Obra compleja

La empresa Construplan, Construcciones y Planificación SL, es la encargada de ejecutar estas obras que cuentan con financiación por parte de los fondos Next Generation de la UE. Actualmente se ha ejecutado la estructura del edificio número 3, el más cercano al barranco, y se está llevando a cabo la tabiquería interior de las viviendas y ejecución del techo de la zona de plazas de garaje y trasteros. También se ha empezado ya la cimentación del edificio 2 para en las próximas semanas poder iniciar el levantamiento de su estructura.

Esta es una obra compleja por la morfología del terreno del solar de las viviendas y por tener que construir tres edificios de tamaño mediano en un mismo proyecto. Por esta razón, la obra ha sufrido demoras por incidencias que ya han sido subsanadas. Entre otras, nada más comenzar las obras, se detectó que el tipo de suelo encontrado bajo el Edificio 3, que es el colindante a las viviendas existentes en el fondo de la parcela, es de mala calidad. Por eso, durante meses fue necesario retirarlo, rellenar con otros materiales y redefinir la estructura del Edificio 3.

Ampliación del plazo de ejecución

Por esta y todas las circunstancias sobrevenidas de la obra, se está tramitando un modificado del proyecto que supone un aumento de presupuesto y una ampliación del plazo de ejecución. Ahora se estima la fecha de terminación de la obra en mayo de 2027, y un aumento del 14% sobre el presupuesto inicial, que era de 9,4 millones. Es decir, a esa partida con la que se adjudicó la obra inicialmente, se le suman ahora 1.314.844 euros, quedando el presupuesto final de la obra en 10.706.592 euros. Actualmente, se ha certificado en obra ejecutada hasta un porcentaje cercano al 20%, es decir, casi dos millones de euros en trabajos ya realizados.

Este grupo de viviendas pretende suplir, en parte, las necesidades del segmento de la población que, aunque tiene ingresos, no es capaz de pagar una hipoteca ni un alquiler de viviendas nuevas en el centro de las ciudades, pero que pueden acceder a un alquiler asequible que vaya entre 300 y 450 euros el alquiler mensual.

Energéticamente eficientes

Los edificios de El Secadero, con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, serán energéticamente eficientes, con un consumo de energía primaria no renovable un 20% por debajo de lo establecido, y estarán preparados para ser fuente de energía fotovoltaica.

La obra está financiada parcialmente con los fondos Next Generation EU de la Unión Europea con la cantidad aproximada de 2.483.051 euros, una ayuda que se establece en relación con la ejecución del Programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.