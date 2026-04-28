Esta herramienta de datos abiertos permitirá conocer con exactitud el gasto real y el consumo de recursos de la industria

Canarias estrena este martes un observatorio turístico para monitorizar los hábitos de sus visitantes. La Consejería de Turismo impulsa este sistema para mejorar la competitividad del sector principal de las islas. El proyecto busca ofrecer información transparente a los ciudadanos y a las empresas del archipiélago.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La consejera de Turismo, Jessica de León, destaca la necesidad de conocer el movimiento de la industria. El sistema analizará variables críticas como el consumo de agua en los alojamientos. Estos datos evitarán que circule información tergiversada sobre el impacto del sector.

El observatorio también estudiará las preferencias de alojamiento de los turistas actuales. Los técnicos quieren identificar exactamente en qué servicios gastan su dinero los viajeros. Juan Félix Rosa, técnico de estadísticas turísticas, asegura que Canarias tendrá el mejor sistema de estadísticas.

Inteligencia artificial y empleo local

La herramienta responderá dudas comunes sobre qué visitar en las islas. El sistema utilizará inteligencia artificial para recomendar empresas que operan en el archipiélago. Esta estrategia pretende fomentar el empleo directo entre los residentes canarios.

El Gobierno canario busca conectar al turista con el tejido empresarial propio. Las recomendaciones digitales priorizarán a los profesionales que desarrollan su labor aquí. Así, la tecnología servirá para fortalecer la economía de las ocho islas.

Garantía de suministros y movilidad

La Consejería vigila de cerca la movilidad aérea ante el actual contexto bélico. El Gobierno regional solicita al Ministerio una reserva de suministro energético especial. Esta medida protege tanto a los residentes como a los visitantes foráneos.

La condición de territorio extrapeninsular exige asegurar el transporte en todo momento. Las autoridades quieren evitar cualquier desabastecimiento que afecte a la conectividad canaria. El sector turístico requiere garantías de movilidad para mantener su actividad económica.