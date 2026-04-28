Televisión Canaria estrena este miércoles el documental ‘Hans, el Rey Puma’

La producción audiovisual se emite a las 22:30 horas y revela cómo Hans Henningsen, amigo de leyendas como Pelé y Maradona, encumbró la marca Puma y cambió la industria del deporte

Televisión Canaria estrena este miércoles 29 de abril, a las 22:30 horas, el documental ‘Hans, el Rey Puma’, una cinta que rescata la figura de Hans Henningsen, el periodista tinerfeño que desde la sombra transformó el marketing deportivo global.

La obra narra cómo un periodista isleño que emigró a Brasil en 1954 terminó convirtiéndose en el cerebro de la marca Puma y en el hombre de confianza de astros del fútbol como Pelé y Maradona. Además, revela detalles inéditos sobre hitos históricos como la célebre imagen de Pelé atándose las botas en el Mundial de México 70, una maniobra maestra de Henningsen que cambió para siempre la guerra comercial con Adidas.

Con una duración de 90 minutos, la obra dirigida por Fernando Ureña recorre escenarios en Brasil, Argentina y Alemania para reconstruir la vida de este isleño que convirtió a los futbolistas en marcas globales, y cuenta con testimonios inéditos de familiares, periodistas deportivos de prestigio y campeones del mundo que convivieron con Henningsen en los vestuarios más exclusivos del planeta.

El creador y productor ejecutivo del documental, Arturo Lezcano, en este sentido, apunta que la figura de Hans Henningsen es una “caja de sorpresas” porque apenas había información de este tinerfeño, y “lo más sorprendente de este personaje es que un buen día, con 20 años y en la década de los 50, se fue a Brasil y a partir de ahí, cambió la historia del marketing deportivo porque fue el responsable de que entrasen en las grandes marcas figuras como Pelé y después Maradona”. En su opinión, estos detalles y una figura, que en lo personal era magnética y un visionario, hacen que los canarios conozcan “una historia de primera mano de la que sientan orgullosos”.

Lezcano, además, destaca que lo más complejo del documental fue “reunir el semblante de Henningsen, fallecido en 2015, en una pieza” porque la idea era dibujar una figura muy poliédrica a través de las frases, pensamientos y recuerdos de aquellos que lo conocieron. “Y aquí estaba el problema, que todos aquellos que lo conocieron son figuras de primer orden, así que la investigación fue bastante ardua”, hace hincapié.

Televisión Canaria estrena este miércoles el documental ‘Hans, el Rey Puma’

El minuto de oro

El minuto del oro del documental y del marketing deportivo es, sin duda, el gesto de Pelé atándose la bota a Puma. “Estamos hablando de que en 1970 los futbolistas no tenían prácticamente ni botas, no al menos de una marca determinada, para jugar un mundial, pero en el documental descubriremos cómo avanzan los mundiales y siguen pasando historias de ese tipo”, concreta el creador y productor ejecutivodel documental.

En la producción audiovisual se habla, por ejemplo, de la figura del negro Enrique, jugador de la selección argentina de 1986, al que Hans y Maradona facilitaron unas botas con que jugar la final del Mundial del 86. “Esto hoy nos parece impensable -advierte Lezcano- o el primer contrato de Maradona con la marca Puma, también gracias a Hans, en el que cobraba 100 dólares mensuales y todo eso hoy parece ciencia ficción porque se cobran millones”.

El documental, una coproducción entre Radio Televisión Canaria (RTVC) y Mediareport (Prensa Ibérica) con el apoyo de Ailalelo y el Gobierno de Canarias que se presentó la pasada semana en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife, busca devolver al imaginario colectivo la historia de uno de los canarios más influyentes y, a la vez, más desconocidos del siglo XX.

Desde entonces, la cinta ha estado disponible en Canarias Play, la plataforma digital de RTVC. Tras su emisión este miércoles para toda la audiencia del Archipiélago, a partir del próximo mes de junio, ‘Hans, el Rey Puma’ se incorporará al catálogo de Movistar Plus, llevando la vida de este tinerfeño universal a una audiencia internacional.