El objetivo de las 30 enmiendas presentadas a la ley audiovisual es mejorar el texto, reforzar la independencia de RTVC y acabar con el bloqueo institucional

Presentación de las enmiendas a la ley audiovisual. Imagen cedida

Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias han registrado 30 enmiendas al Proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de mejorar el texto, reforzar la independencia de la Radiotelevisión Canaria y acabar definitivamente con el bloqueo institucional que ha impedido durante años la constitución efectiva de sus órganos de dirección y control.

Las enmiendas presentadas parten de la idea de que “Canarias necesita una RTVC plenamente operativa, con órganos estables, reglas claras y capacidad real para prestar un servicio público moderno, independiente y útil para la ciudadanía”.

Junta de Control

Los grupos señalan que la ley vigente, “pese a haber nacido con buenas intenciones, fracasó en su aplicación práctica”, ya que durante más de una década no llegaron a constituirse los órganos de control previstos, como la Junta de Control, la Dirección General, el Consejo Asesor o los Consejos de Informativos. Esta situación derivó en la imposibilidad de aprobar un mandato marco y en la cronificación de medidas excepcionales que debían ser transitorias.

En este sentido, las propuestas registradas persiguen fortalecer la estabilidad institucional de la Junta de Control, desligando su mandato del ciclo electoral y estableciendo una duración de cinco años, renovable una sola vez, para reforzar su independencia respecto de las mayorías parlamentarias coyunturales.

Además, se sustituye el sistema rotatorio automático por edad por un modelo electivo interno para la presidencia, vicepresidencia y secretaría, con mandatos anuales, lo que permitirá mejorar el funcionamiento del órgano y dotarlo de una mayor coherencia organizativa. Otro de los ejes de las enmiendas es la reordenación de los órganos de participación, diferenciando con mayor claridad el ámbito social y el profesional. Así, se redefine el Consejo Asesor de Participación Social como cauce de participación de la sociedad canaria y, paralelamente, se crea un Comité Profesional específico para los profesionales de la información, orientado a velar por la independencia, objetividad y veracidad de los contenidos informativos.

Los grupos firmantes consideran que esta distinción mejora el texto legal y permite articular de manera más eficaz la participación de la sociedad civil y de los profesionales de la comunicación, dando respuesta a una demanda largamente planteada entorno al funcionamiento del ente público.

Materia informativa

En materia informativa, las enmiendas refuerzan uno de los principios centrales de la futura ley: el carácter público, directo e indelegable de los servicios informativos diarios. Para ello, se precisa que la producción, edición y realización de los programas informativos de noticias de emisión diaria, incluidos los fines de semana, deberán hacerse con medios propios, sin perjuicio de la posibilidad de contratar apoyos técnicos auxiliares cuando resulte necesario. Asimismo, se incorpora la garantía de que la programación informativa constituya el eje vertebrador del servicio público audiovisual.

También se introducen mejoras en el régimen contractual y de funcionamiento interno de RTVC. Entre ellas, destaca la reducción del límite máximo de contratación con una misma persona física o jurídica del 20% al 10% del gasto dispuesto por el ente y sus sociedades dependientes en cada ejercicio presupuestario, lo que contribuirá a una mayor diversificación y equilibrio en la relación con el sector audiovisual.

Por otra parte, las enmiendas clarifican el régimen de subrogación del personal procedente de la etapa anterior, adaptándolo al nuevo modelo de gestión pública directa que establece la ley. En este sentido, se garantiza la continuidad de los derechos laborales ya consolidados, eliminando incertidumbres jurídicas y referencias a marcos ya superados, como el mandato marco. Las enmiendas también abordan el proceso de integración de la radio y la televisión públicas, garantizando la aprobación de una plantilla unitaria tras la fusión por absorción prevista en la ley, así como un régimen transitorio que preserve la seguridad jurídica y las condiciones laborales del personal mientras se articula el futuro convenio colectivo único del grupo RTVC.

La radio pública

En relación al convenio colectivo de la Radio Pública de Canarias, se ha presentado una enmienda para dar cobertura jurídica a la aplicación del mismo. Los grupos (CC–PP–ASG y AHI) apuntan que el propósito de estas enmiendas no es alterar la filosofía del proyecto, sino mejorarlo, hacerlo más robusto y reforzar su capacidad para cumplir la finalidad con la que nace: superar el fracaso del modelo anterior y dotar a Canarias de un servicio público audiovisual estable, plural, independiente y adaptado a los desafíos actuales.

En definitiva, los grupos parlamentarios firmantes consideran que estas propuestas contribuyen a cerrar una etapa de bloqueo, reforzar la gobernanza del ente, proteger el núcleo público de los informativos, dar estabilidad al personal y modernizar la estructura de RTVC, siempre desde una visión de servicio público y de respeto a la función democrática que debe cumplir la radiotelevisión pública canaria.