La regularización extraordinaria de migrantes mujeres, en ‘Ídolos de Tara’

El programa de La Radio Canaria analiza este martes, a las 18:30 horas, con Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico, el impacto que tiene en las mujeres

La regularización extraordinaria de personas migrantes no es en sí misma una medida feminista pero tiene una lectura indiscutible desde este punto de vista. De ahí que el programa de igualdad ‘Ídolos de Tara’ de La Radio Canaria, que conduce Noemi Galván, ponga el acento este martes 28 de abril, a las 18:30 horas, en analizar el impacto que éste tiene en las mujeres que sostienen nuestra economía de cuidados.

‘Ídolos de Tara’ pone el foco en la perspectiva de género al proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Las mujeres migrantes, muchas de ellas en situación irregular, llevan años sosteniendo nuestra vida y cuidados. Así lo cree Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico, una entidad que aglutina a cientos de trabajadoras del empleo doméstico de nuestro país. Ella es la invitada de un programa que analizará estos primeros días del proceso.

En la primera semana de aplicación, entidades como la mencionada están acompañando en el procedimiento a cientos de mujeres vinculadas al empleo doméstico. Entre los obstáculos que se están encontrando destacan la petición de un certificado que acredite la situación de vulnerabilidad. Tal y como han afirmado los colectivos «ser mujer y estar en situación de irregularidad ya es una vulnerabilidad por sí misma que no haría falta acreditar con otro tipo de documentación».

Rafaela Pimentel en una movilización de Territorio Doméstico por el 8M (RRSS Territorio Doméstico)

Entidades como Territorio Doméstico valoran la puesta en marcha de este procedimiento, sobre todo porque estiman que «la falta de papeles suele ser un arma de dominación para imponer el miedo y aceptar condiciones laborales que rozan la esclavitud«. A esto hay que añadir que numerosos estudios han puesto de manifiesto la enorme exposición a la violencia de género y la violencia sexual que sufren las trabajadoras del empleo doméstico, que no denuncian ante el temor a ser expulsadas.