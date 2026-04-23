Administraciones y entidades alertan de problemas de acceso, falta de información y colapso en los servicios sociales en el proceso de regularización

El proceso de regularización de migrantes avanza en Canarias, pero se encuentra con importantes obstáculos en su fase final.

Aunque cerca del 80% de las personas solicitantes dispone ya de la documentación necesaria, muchas no logran completar el trámite por la dificultad para obtener el certificado de vulnerabilidad, un documento clave que expiden los servicios sociales y distintas entidades.

La falta de instrucciones claras para su tramitación y la escasez de datos requeridos han generado confusión entre los propios servicios municipales, que afrontan una elevada carga de trabajo.

El certificado de vulnerabilidad se convierte en el principal obstáculo en el proceso de regularización. RTVC

Difícil acceso a la información

A ello se suman problemas de accesibilidad a la información, marcados por la brecha digital y lingüística, lo que dificulta que muchas personas puedan completar correctamente el proceso.

Además, ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha iniciado contactos con la FECAM y la FECAI para coordinar la respuesta institucional.

El objetivo es garantizar que ninguna persona quede fuera de un procedimiento que se considera histórico y que busca regularizar la situación administrativa de miles de migrantes en el archipiélago.