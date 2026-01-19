La violencia sexual en el empleo doméstico, en ‘Ídolos de Tara’

El programa de igualdad de la Radio Canaria pone el foco en la vulnerabilidad de las empleadas de hogar a la violencia sexual

Este asunto ha cobrado especial relevancia tras conocerse las denuncias contra el cantante Julio Iglesias

Más de la mitad de las trabajadoras domésticas de nuestro país sufre violencia sexual.

‘Ídolos de Tara‘ de la Radio Canaria aborda este martes, 20 de enero, a las 18:30 horas, la polémica suscitada tras conocerse las denuncias por delito de trata y agresiones sexuales que han presentado dos ex trabajadoras del cantante Julio Iglesias. Lo hará con una perspectiva de análisis que pocos medios de comunicación han tenido en cuenta desde que se dio a conocer la investigación de Eldiario.es y Univisión, el punto de vista de las trabajadoras del hogar y su vulnerabilidad.

El programa contará para ello con la intervención de Carolina Elías, concejala de Más Madrid en el Ayto. de Madrid y que durante años ha sido la cara visible de las trabajadoras del Hogar, cuando ostentaba la presidencia de SEDOAC, Servicio Doméstico Activo.

Con ella, la responsable del programa, Noemi Galván, charlará sobre cómo en este caso se están cruzando el machismo, el racismo y el colonialismo, para que el relato de las denunciantes no tenga credibilidad frente al poder del empleador.

Un informe de la Asociación Por ti Mujer del año 2024, mostró que más de la mitad de las trabajadoras domésticas de nuestro país sufre violencia sexual. Eso sucede en España, pero más difícil aún resulta conocer qué puede suceder en otros países con legislación menos estricta y en un régimen en el que muchas de las trabajadoras están internas, lo que incrementa la capacidad de los empleadores para tener control y poder sobre ellas.