‘Tiempo de Alisios’ hará balance de la visita del papa León XIV al Archipiélago

El magacín de fin de semana en La Radio Canaria, sábado y domingo de 08:00 horas a 11:00 horas, dedicará buena parte de su contenido a valorar el alcance de esta visita pontificia

Con motivo de la visita de León XIV a Canarias, ‘Tiempo de Alisios’, de La Radio Canaria, realizará este sábado y domingo entre las 08:00 horas y las 11:00 horas, una extensa valoración del paso del Pontífice por España y, en particular, por Canarias. El magacín de fin de semana contará con testimonios exclusivos de personas que han participado de múltiples maneras y desde hace meses en esta visita calificada de histórica.

«Hemos preparado un apartado para los sonidos de la visita papal a Canarias porque recogen momentos emotivos y cargados de información muy trascendente», avanza Elena Falcón, directora y conductora de ‘Tiempo de Alisios‘.

Preparados contra el fuego

La sección ‘Parlare’, con la periodista María Rodríguez, hablará de incendios, o mejor, de la prevención de incendios ahora que se acerca el verano. «Este siempre es un asunto que preocupa y por ello revisaremos cuáles son las claves para una prevención eficaz y si estamos a punto en las Islas», avanza Elena Falcón.

De la mano de Hector Martín, conductor del programa ‘Canción a Quemarropa’, también en La Radio Canaria, habrá Jazz con una cuidada selección musical para disfrutar del fin de semana, y las recomendaciones de cine con Yoel Peña que exprimirá la cartelera este sábado. Los niños también serán protagonistas de la jornada del sábado en la tertulia donde expresarán sus opiniones y puntos de vista sobre cómo han vivido el paso del Papa por el Archipiélago.

El papa León XIV regresa a Roma en el Falcón cedido por el rey Felipe VI, tras la avería del avión de Iberia que debía trasladarle desde el aeropuerto Norte de Tenerife

El domingo, el ya clásico desayuno de ‘Bueno de Boca’ contará con la presencia de la actriz, humorista y escritora María Gómez de Castro, también conocida en redes como ‘@merysinmas’, quien hablará sin tapujos sobre cómo abordar las relaciones de pareja en los tiempos que corren, algo que desgrana con ingenio en su último libro ‘Si el amor no duele, ¿esto qué coño es?’. La música llegará con la sección ‘Magma Mía’ del catedrático Rubén Mayor.

Donar sangre

En el espacio para la divulgación científica ‘Tiempo de Alisios’ contará este domingo con dos invitados, por un lado, la catedrática Verónica Pino de la Universidad de La Laguna (ULL), para avanzar los proyectos de investigación punteros en esta Universidad, y, por otro, Francisco Rodríguez, director del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre este 14 de junio, una cita clave para insistir en la importancia de este gesto solidario.

Para cerrar el domingo con la mejor de las sonrisas, los humoristas tomarán el control de los micrófonos acompañados por la periodista Noelia Gil, trayendo de vuelta espacios como ‘La Pibada’ o el concurso ‘Tiempo de Oficios’.

El magacín ‘Tiempo de Alisios’ de La Radio Canaria, bajo la dirección de Elena Falcón, con la periodista Mónica Bolaños y un amplio equipo de colaboradores, ofrece cada fin de semana información de actualidad y entretenimiento en riguroso directo.