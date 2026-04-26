Televisión Canaria renueva los rostros de los servicios informativos del fin de semana: María Mendoza, Ignacio Egea y Jesús Izquierdo asumen la actualidad y el deporte del Telenoticias Fin de Semana e Isabel Baeza, la información de la Cámara regional

Televisión Canaria comenzó una nueva etapa en su parrilla de fin de semana este sábado 25 de abril con María Mendoza, Ignacio Egea y Jesús Izquierdo al frente de Telenoticias Fin de Semana, mientras Isabel Baeza asume la dirección y presentación de ‘Parlamento’, en una apuesta por profesionales de la casa que asumen nuevos retos para mantener el pulso de la actualidad informativa y legislativa regional.

Isabel Baeza: «‘Parlamento’ requiere estar casi más sobre los temas que un informativo».

RTVC charla con los nuevos presentadores del Telenoticias Fin de Semana sobre los retos de esta etapa que comienza, que coinciden en destacar que afrontan esta nueva etapa con ilusión y con el compromiso de ofrecer la mejor televisión para los telespectadores.

Isabel Baeza, presentadora de ‘Parlamento’

Después de años contando la actualidad inmediata del fin de semana. ¿Qué es lo que más te va a costar dejar atrás ahora que te mudas a los pasillos del Parlamento?

En realidad, soy una persona que se adapta fácilmente a todo. Lo que sí voy a echar de menos es a los compañeros de fin de semana que son estupendos. Son como una pequeña familia. En esta casa el equipo de fin de semana tiene gente fantástica y que merece mucho la pena.

Parlamento es un programa de análisis y más pausado. ¿Te costará quitarte el chip de la inmediatez de los informativos?

No me voy a quitar el chip de los informativos porque ‘Parlamento’ está muy pegado a la actualidad de la Cámara regional. Y, además, es el espacio por el que pasan todos los asuntos de actualidad de la política y la economía en Canarias. Así, que dentro de que es un programa semanal en realidad requiere estar casi más sobre los temas que un informativo.

¿Cómo planeas acercar la actividad parlamentaria al ciudadano de a pie para que no parezca algo lejano?

Bueno. Esto es algo complicado. Yo soy de la opinión de que hay ciertos temas que no se deben simplificar por la importancia que tienen y porque al final tenemos que servir un poco de ayuda para que la gente conozca lo importante.

Vas a tener frente a frente a los principales líderes de las islas. ¿Cuál es la pregunta que siempre has querido hacerles y que ahora, por fin, tendrás el tiempo para formular?

Les querría preguntar cuándo se va a abordar en Canarias un cambio real de modelo productivo y si no les preocupa que miles de jóvenes tengan que salir de las islas para buscar un trabajo bien remunerado. También, les pediría que se reuniesen con los agentes sociales para que se promueva la subida de salarios en los convenios colectivos porque no podemos seguir con los salarios que tenemos en las islas.

Cuál es el sello personal que Isabel Baeza va a imprimir en esta nueva etapa de Parlamento

No tengo sello personal. Intento hacer bien el trabajo y ser lo más objetiva que puedo.

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