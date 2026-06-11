La pieza analiza el perfil humano de Robert Prevost a través de treinta testimonios este viernes a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite el documental ‘León XIV. El hombre detrás del Papa’ este viernes 12 de junio a las 22:30 horas. Esta programación se produce en el contexto de la visita del pontífice a Canarias, tras su paso por las islas de Gran Canaria y Tenerife unas horas antes.

La producción, realizada por Ábside Media y encargada por FORTA, tiene como objetivo profundizar en la figura de Robert Francis Prevost para dar a conocer la vertiente personal del pontífice. Su director, Miguel Ángel Lozano, ha señalado que el proyecto busca responder a la pregunta de quién es la persona que se encuentra detrás del cargo representativo, mostrando su faceta menos conocida desde su infancia en Chicago hasta su designación en el Vaticano.

El documental recorre lugares en Estados Unidos, Italia y Perú para recoger más de 30 testimonios de personas que convivieron con Prevost en distintas etapas de su vida. Entre los aspectos cotidianos que se revelan, la cinta aborda su arraigo norteamericano, reflejado en su afición al béisbol, su gusto por los perritos calientes de Chicago o su afición por conducir por carretera como método de reflexión.

Este trasfondo contrasta con su traslado en la década de los 80 a Chulucanas, en Perú, una zona afectada en ese momento por problemas sociales e infraestructuras deficientes. La pieza muestra testimonios directos de aquella época misionera, como el de su amigo personal Armando Jesús Lovera Vásquez, quien describe las rutas pastorales del entonces padre Robert por la costa, la sierra y la Amazonía peruana, destacando su labor social cercana con los enfermos y los jóvenes seminaristas.

Fotograma del documental relativo a los años del pontífice como misionero en Perú.

Testimonios religiosos y su ingreso en el Vaticano

‘León XIV. El hombre detrás del Papa’ incorpora también las declaraciones de sus compañeros dentro de la Orden de San Agustín, como el actual prior general Joseph Farrell o Miguel Ángel Marín Juárez, quienes trabajaron con él en Roma y explican su forma de afrontar la gestión eclesiástica. Por otra parte, amigos de la infancia como John Doughney o el sacerdote William Lego, que lo conoce desde los 12 años, aportan detalles sobre su juventud e implicación parroquial en su ciudad natal.

Asimismo, el tramo final de la producción analiza el proceso que lo llevó a suceder al Papa Francisco. A través de las valoraciones de periodistas vaticanistas internacionales como Elisabetta Piqué, Eva Fernández, Ángeles Conde, Javier Martínez-Brocal o Elise Ann Allen, se examina su nombramiento como cardenal y los retos actuales de su pontificado, entre los que se encuentran la búsqueda de la unidad eclesiástica y la atención a los sectores vulnerables.