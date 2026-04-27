La formación defiende un Estatuto de Neutralidad para el archipiélago y pide aclarar si el barco participa en conflictos internacionales

Noemí Santana solicitó información al Ministerio de Defensa sobre el atraque de un buque estadounidense en Santa Cruz de Tenerife este 27 de abril. La diputada busca proteger a las islas frente al actual afán belicista internacional para garantizar que Canarias sea una plataforma de paz.

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana / Podemos, archivo

La presencia del navío militar en la Dársena de Los Llanos genera una profunda preocupación en la formación morada. Santana advierte que este tipo de actividades ponen en riesgo al archipiélago en tiempos convulsos. El partido sospecha que la embarcación podría tener alguna implicación directa en la guerra de Irán.

Además, la diputada recuerda otros episodios donde barcos con armamento pasaron por puertos canarios hacia Palestina. Critica la falta de información oficial sobre la misión actual de este buque de guerra norteamericano. La formación exige transparencia absoluta para conocer el fin real de esta escala en la capital tinerfeña.

Por otro lado, Santana denuncia el uso militar de espacios que deberían tener un fin estrictamente civil. Lamenta que la población sufra retrasos en vuelos comerciales por el despegue de aviones militares de combate. Estas situaciones refuerzan la necesidad de limitar la actividad bélica en las infraestructuras de las islas.

Estatuto de Neutralidad para Canarias

Podemos presentará una iniciativa en el Congreso para impulsar un Estatuto de Neutralidad para las islas. Esta propuesta cuenta con el respaldo de diversas plataformas civiles que buscan un territorio desmilitarizado. La iniciativa pretende blindar legalmente la vocación pacifista del pueblo canario expresada históricamente.

Santana sostiene que la presencia del buque vulnera el propio Estatuto de Autonomía de Canarias. El texto autonómico recoge la voluntad de paz y solidaridad de toda la ciudadanía del archipiélago. Por ello, la formación defiende la resolución de conflictos mediante el diálogo y no mediante las armas.

Asimismo, la formación subraya el grave impacto medioambiental que provocan las maniobras militares en las costas. Santana menciona el hartazgo por el varamiento de cetáceos en las playas debido a ejercicios navales secretos. La neutralidad protegería así tanto la seguridad ciudadana como la rica biodiversidad marina de Canarias.