La Cabo Primero del Ejército Adelina Torres ha contado su experiencia en el espacio de Igualdad de Buenos Días Canarias. El Ministerio de Defensa la ha premiado este año.

Es la primera canaria que obtiene este premio «Soldado Idoia Rodríguez» por su participación en misiones internacionales. Es un galardón que concede el Ministerio de Defensa y que toma el nombre de una militar, la primera mujer que falleció durante una misión en Afganistán.

Adelina Torres asegura que no tiene ninguna referencia militar en su familia. Fue una jura de bandera en Candelaria, su municipio, lo que hizo que le picara el gusanillo de la vida marcial. Entró al Ejército con 25 años al ejército y cuando ya tenía un hijo de un año.

Kosovo en 2003 fue su primera misión internacional. Luego han venido tres misiones internacionales en Afganistán y otra en el Líbano, cada una con sus características específicas.

Cada misión te marca de manera diferente

La Cabo Primero ha afirmado que, a pesar de la presencia cada vez mayor de las mujeres en las Fuerzas Armadas, las misiones internacionales tienen aún poca representación femenina. Asegura que el motivo está vinculado con los años de servicio que aún faltan a las compañeras, lo que las deja en posición inferior con respecto a compañeros varones que «además de la capacidad, tienen los años de experiencia requeridos para las capacidades que se exigen en estos casos».

Para la militar, cada misión te marca de manera distinta y te aporta un bagaje diferente que traes en la mochila. Kosovo asegura que fue una misión con una posguerra muy dura. De Afganistán destaca su dureza por el terreno y las condiciones mucho más bélicas. La del Líbano asegura que tuvo una especial repercusión para las mujeres de la posguerra.

Perder a compañeros en combate

Adelina Torres no conoció a la soldado Idoia Rodríguez. Sin embargo, en su segunda misión en Afganistán, tuvo que enfrentarse a la pérdida de dos compañeros: la soldado Niyireth Pineda y el Sargento Manuel Argudín tras un atentado al convoy en el que ambos viajaban en Herat en 2011. Asegura que les marcó mucho «volver a España sin ellos».