El líder del PSOE Canarias, Torres, asegura que los gobiernos progresistas priorizan la protección de las mujeres e igualdad frente a las políticas de la derecha

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, defendió este sábado en Los Realejos la importancia de las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista, durante la cuarta edición de la Escuela Feminista Belarmina Martínez.

Torres sostuvo que los avances en esta materia reflejan las diferencias entre los gobiernos progresistas y los sustentados por fuerzas conservadoras.

El dirigente socialista criticó la gestión del actual Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, al que acusó de reducir los recursos destinados a combatir la violencia de género.

Torres reivindica las políticas de igualdad y critica los recortes en violencia de género. PSOE Canarias

Herramienta para garantizar la justicia social

Según afirmó, el último presupuesto del Pacto de las Flores destinó cerca de 900.000 euros del Fondo de Emergencia Social a este ámbito, mientras que el actual Ejecutivo no habría alcanzado esa cifra en ninguno de sus ejercicios.

Torres también denunció una baja ejecución de los fondos estatales destinados a igualdad y violencia de género en Canarias y reafirmó el compromiso de su formación con las políticas feministas, que calificó como una herramienta fundamental para garantizar la justicia social y la protección de las mujeres.