‘Ídolos de Tara’ analiza la visita del Papa con feministas cristianas

El espacio monográfico de Igualdad en La Radio Canaria dedica su contenido de este martes, a las 18:30 horas, a analizar con perspectiva feminista el viaje de León XIV a España

El programa de Igualdad de La Radio Canaria se sumará esta semana a los contenidos radiofónicos que fijarán su atención en la visita del Papa León XIV a España. Hacer compatible el feminismo y la fe cristiana puede parecer un reto, sin embargo, hay mujeres para quienes no supone ningún problema de coherencia. De hecho, defienden que en la raíz y el mensaje de Jesucristo hay mucho de sanación y liberación para las mujeres.

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia es un grupo de feministas cristianas que lleva años reivindicando una mayor presencia y visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos de la Iglesia católica. Tienen presencia en treinta y cuatro ciudades españolas y también estos días quieren reivindicar al Papa mayor visibilidad. Lo han puesto por escrito a través de una carta publicada con motivo de este viaje.

la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia se ha significado este fin de semana en Madrid Imagen: RRSS Revuelta Mujeres en la Iglesia

Este grupo también tiene presencia en Canarias y Noemi Galván, conductora del programa y Delegada de Igualdad de RTVC, ha querido saber cómo afrontan este acontecimiento histórico donde la presencia femenina está limitada.

Iguales ante el bautismo

Pino Trejo, una de las integrantes de este movimiento en las Islas, asegura que la «Iglesia debe dejar aportar más a las mujeres y todo lo que pueden ofrecer a las comunidades eclesiales». Insiste en que las mujeres no son protagonistas y no tienen acceso a determinados ámbitos y añade que el bautismo hace iguales a mujeres y a hombres ante la fe pero que, -sin embargo-, no son iguales a la hora de acceder a determinadas funciones. Insiste en que, reconociendo la importancia del carisma como cualidad, «muchas mujeres podrían tener ese carisma para ejercer el sacerdocio«, algo que hasta ahora no se ha planteado.

Noemí Galván, responsable de Igualdad en RTVC

En opinión de Pino Trejo, León XIV tiene una línea continuista con respecto al Papa Francisco. Defiende, sin embargo, que «la Iglesia debe adaptarse al signo de los tiempos». La inclusión de mujeres y el colectivo LGTBI continúa siendo un asunto que preocupa y, de hecho, fue debatido en el último Sínodo celebrado, si bien, como recuerda Trejo, «fue rechazado el Diaconado femenino».

Primera laica al frente de Comunicación

La periodista Montserrat Alvarado ha sido designada nueva responsable de Comunicación del Vaticano

También se ha referido la activista feminista católica a la reciente designación de Monsterrat Alvarado como responsable de Comunicación del Vaticano. Reconoce que, aun cuando la representatividad es importante, «no significa necesariamente que sea una mejora en ese camino de igualdad, de hecho, el perfil de Alvarado está vinculado a canales de televisión ultraconservadores en Estados Unidos», concluye Pino Trejo.