El programa de igualdad de La Radio Canaria pondrá perspectiva de género a la Semana Santa con un programa especial que se emitirá esta tarde a las 18.30 horas

El debate sobre el papel de las mujeres en la iglesia ha vuelto a la actualidad en los últimos días tras la decisión de una Cofradía de Sagunto, en Valencia, de vetar la entrada a las mujeres. También se impide el acceso de mujeres a la Esclavitud del Cristo de La Laguna, en Tenerife, a pesar de dos fallos judiciales, incluido del Tribunal Constitucional, que obligan al Obispado y a la entidad a llevar a cabo el cambio de sus estatutos.

Ambas argumentan que la decisión depende de lo que dilucide el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo donde presentaron recurso al considerar que existe injerencia y se vulnera la libertad de asociación.

imagen: web Esclavitud de El Cristo

La responsable del programa y Delegada de Igualdad de RTVC, Noemi Galván, hablará con Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, sobre las implicaciones de este recurso, aunque ya él adelanta «que no exime del cumplimiento de las sentencias que ya existen al respecto».

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia reclama igualdad

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia es un movimiento que nació en 2020 en el ámbito nacional para reclamar una presencia más activa y visible de las mujeres. Una de sus portavoces en Canarias, Pino Trejo, hablará de algunas de las reivindicaciones del movimiento. Estas pasan por no relegar a las mujeres a roles secundarios y no renuncian incluso a que las mujeres puedan ejercer algún día el sacerdocio.

Trejo, que también ha intervenido en Buenos Días Canarias, defiende que «se puede ser feminista cristiana» y ha visto con envidia el reciente nombramiento de la primera arzobispa de Canterbury en la Iglesia Anglicana.