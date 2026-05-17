Paula Barceló y María Cantero han vuelto a firmar un gran campeonato en aguas de Quiberon, donde han cerrado el Mundial de 49er FX con una medalla de plata

Paula Barceló y María Cantero, subcampeonas del mundo de 49er FX / RFEV

Las diez mejores tripulaciones del campeonato salían hoy a la bahía francesa de Quiberon para disputar las dos regatas que componían las Medal Series, un formato que comprimía las diferencias acumuladas durante toda la semana y mantenía abierta la lucha por las medallas.

Las defensoras del título, Paula Barceló (CN Arenal) y María Cantero (RCN Gran Canaria), afrontaban esta jornada decisiva desde la primera posición provisional. Con el nuevo sistema de puntuación de Medal Series, los 20 puntos de ventaja con los que habían cerrado el día anterior se desvanecían para dejarlo todo abierto en la lucha por el podio.

El difícil e inestable campo de regatas de Quiberon esta vez no ha jugado a favor de las españolas, que tampoco han estado muy acertadas con las salidas. Un décimo en la primera Medal Race ha puesto la clasificación al rojo vivo, con ocho equipos luchando por las medallas. En la segunda Medal Race, Barceló y Cantero no han tenido un buen inicio pero en la última empopada han navegado de forma impecable para superar a tres barcos y entrar séptimas, lo que les ha asegurado la medalla de plata, solo un punto por detrás de las nuevas campeonas del mundo, las noruegas Pia Dahl Andersen y Nora Edland. Las francesas Manon Peyre y Amélie Riou se han colgado el bronce.

16 meses juntas y solo podios

Paula Barceló reconocía al finalizar las Medal Series cierto sabor agridulce después de haber rozado el título mundial: “Es verdad que partíamos con mucha ventaja antes de la compresión de puntos del nuevo formato, pero una vez aplicada esa reducción la diferencia se había quedado en nueve puntos y las regatas de hoy no nos han salido bien, esa es la realidad. Hemos terminado segundas después de liderar buena parte del campeonato. Así es el deporte y son cosas que pasan. Ahora toca quedarse con lo bueno y seguir hacia adelante”.

Por su parte, María Cantero destacaba la capacidad de reacción del equipo pese a las dificultades de la jornada final: “Ha sido un día complicado para nosotras, en el que no hemos estado especialmente acertadas en el campo de regatas. Se nos ha complicado un par de veces, pero la actitud ha sido siempre la de seguir hacia delante y no dar nada por perdido. Sentíamos que merecíamos ganar y hemos competido con esa mentalidad hasta el final. Como dice Paula, a veces las cosas no salen, pero tampoco hay que olvidar que hemos ganado la plata en un campeonato del mundo y que el camino hacia Los Ángeles todavía es muy largo”.

Paula Barceló y María Cantero suman esta medalla de plata a un brillante palmarés para una tripulación que empezó su proyecto conjunto solo hace 16 meses. No se han bajado del podio en ninguna de las competiciones que han disputado juntas.

Una tripulación construida en tiempo récord

Paula Barceló y María Cantero comenzaron a entrenar juntas en enero de 2025, hace apenas 16 meses, aunque durante parte de ese período aparcaron la competición para que Barceló pudiera finalizar sus estudios de Medicina.

Con el campeón olímpico Xabi Fernández como entrenador, el Campeonato del Mundo de 2025 fue su primera gran competición juntas y también el estreno de Barceló como patrona en la clase 49er FX.

El 12 de octubre de 2025, la balear y la canaria conquistaban su primer título mundial como tripulación. Para María Cantero suponía además su primera corona mundial absoluta, mientras que Barceló sumaba el segundo oro de su carrera tras el logrado en 2020 junto a Támara Echegoyen.

Su siguiente gran cita llegó esta temporada en el Trofeo Princesa Sofía by FERGUS Hotels, primera prueba del Sailing Grand Slam y gran regata olímpica de inicio de curso, en la que Paula Barceló y María Cantero conquistaron la medalla de bronce tras liderar buena parte del campeonato.

Con este nuevo resultado mundialista en Quiberon, la tripulación española confirma su condición de referencia internacional en la clase olímpica 49er FX y consolida una progresión meteórica hacia Los Ángeles 2028.