María Cantero y Paula Barceló firman una gran remontada y se colocan segundas en el Mundial de 49er FX

La canaria María Cantero se coloca segunda en el Mundial de 49er FX / RFCV

La canaria María Cantero, junto a Paula Barceló, defensoras del título, se han colocado segundas y han entrado en el podio provisional del Campeonato del Mundo de 49er FX. Se disputa hasta este domingo en aguas de Quiberon (Francia), informa la Real Federación Española de Vela.

Este viernes se ha disputado el primer día de series eliminatorias. Se cierran este sábado para definir a las diez mejores tripulaciones, las que competirán en las finales del domingo. Tres mangas ha completado este viernes el grupo oro de 49er FX, reservado a los 25 mejores equipos, y en el que han navegado las tres tripulaciones españolas.

Paula Barceló (CN Arenal) y María Cantero (RCN Gran Canaria) se han resarcido de la dura jornada de la víspera y han firmado dos terceros y un cuarto. Con los que acceden al podio provisional del campeonato, en el que escalan nueve puestos de golpe, indica la RFEV.

Las españolas marchan segundas, a cinco puntos de las líderes, las francesas Manon Peyre y Amélie Riou. Y con ocho puntos de margen sobre las terceras, las belgas Isaura Maenhaut y Anouk Geurts.