Una flota de 86 veleros con 400 navegantes se despidieron del público de la capital grancanaria

La 13 ARC + con una flota de 86 veleros y 400 navegantes partió este domingo de Las Palmas de Gran Canaria, rumbo a la isla de Granada, en El Caribe, previa escala en São Vicente, Cabo Verde. Un fuerte oleaje con vientos del noreste de 15 a 18 nudos marcaron este inicio de la regata internacional.

El viento y el oleaje marcaron la salida de la 13 ARC+ en Las Palmas de Gran Canaria / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Estas condiciones exigentes marcaron un espectáculo náutico para los espectadores que se reunieron en la Avenida Marítima de la capital grancanaria. La salida se dio desde el buque de patrulla del servicio de aduanas Cóndor a las 12:45 horas para los 30 multicascos participantes y, a las 13:00 horas, para el grupo mayoritario de 56 cruceros monocascos.

Navegantes de 26 países y todas las edades

Los 86 veleros de 26 países distintos se dirigen al sur del océano Atlántico y recorrerán 850 millas náuticas (unos 1575 kilómetros) hasta Mindelo, en Cabo Verde, donde permanecerán unos días antes de volver a zarpar rumbo oeste, 1250 millas náuticas (2315 kilómetros) hasta la isla de Granada.

De los 86 barcos que componenla flota de esta edición, 56 son monocascos, 28 catamaranes y 2 trimaranes. Por otro lado, el barco más grande es Anastasia (Jersey, en el Canal de La Mancha), de 20,36 metros de eslora; y el más pequeño es el Restless of Stornoway (Gran Bretaña), de 10,77 metros.

Las condiciones marcaron un espectáculo náutico para los espectadores que se reunieron en la Avenida Marítima / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Las tripulaciones tienen edades comprendidas entre 1 y 78 años. Los barcos proceden de 26 países, entre ellos, el Reino Unido, con 21 barcos, seguido de Alemania, 8, y Estados Unidos, con 6.

Finalmente, la capital espera la salida principal del rally, la ARC rumbo a Santa Lucía, que será el domingo 23 de noviembre. Antes, el próximo domingo será el clásico desfile de banderas en el muelle deportivo y la regata de dinguis, que se ha recuperado con motivo de la 40 edición de la regata.