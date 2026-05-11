La investigada aprovechó su condición de empleada de caja y dependienta para presuntamente hacer duplicados de los recibos de compra de clientes reales que habían abonado sus artículos en efectivo

Investigada una mujer por duplicar recibos de compra para simular devoluciones y quedarse con el dinero.

La Guardia Civil investiga a una mujer en Gran Canaria como presunta autora de un delito continuado de estafa. Lo hace después de detectar cómo duplicaba recibos de compra en efectivo de una tienda. Para simular con ellos devoluciones y hacerse con el dinero sin reponer los productos que, supuestamente, eran devueltos.

Según la Comandancia de Las Palmas, los agentes detectaron una serie de irregularidades contables y sustracciones en un establecimiento comercial de Santa Lucía de Tirajana. Unos hechos que fueron investigados durante el pasado mes de marzo.

Denuncia

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la empresa del sector textil en el que trabajaba la presunta autora de los hechos. Alertó sobre un posible fraude interno cometido en su local del municipio grancanario.

La Guardia Civil inició las pesquisas con las que ha podido desgranar el método de defraudación utilizado por la investigada quien, aprovechando su condición de empleada de caja y dependienta, realizaba presuntamente duplicados de los recibos de compra de clientes reales que habían abonado sus artículos en efectivo.

Después los utilizaba para simular devoluciones de prendas que nunca llegaban a reintegrarse al almacenaje. Apropiándose presuntamente del dinero en efectivo, método con el que consiguió hacerse con una cantidad de más de 1.200 euros.

Además, los agentes detectaron que la investigada hacía uso de un perfil de cliente ficticio en el programa de fidelización de la empresa. A través del cual acumulaba puntos de descuento de compras realizadas por clientes reales que no estaban registrados en el sistema. Obteniendo así beneficios adicionales de forma ilícita.

La línea clave de la investigación se centró en el cruce de datos entre el sistema informático de gestión de ventas, el control de almacenaje y los horarios de acceso a la caja registradora, ha precisado el instituto armado en la nota. Los investigadores lograron acreditar que los duplicados de los recibos se extraían apenas unos minutos después de la apertura de la caja, antes de que el establecimiento recibiera al público, lo que demostraba una clara premeditación.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana. Allí se seguirá el procedimiento legal correspondiente.