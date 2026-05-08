La Guardia Civil mantiene abierta la investigación tras localizar el cuerpo este viernes en Puerto del Rosario, Fuerteventura
Efectivos de la Guardia Civil han localizado este viernes restos humanos en el vertedero de Zurita, en Puerto del Rosario, que corresponden a una mujer belga de 56 años desaparecida desde el pasado 4 de mayo.
Según fuentes cercanas a la investigación, el hallazgo se produjo durante el operativo de búsqueda desplegado en la instalación desde la mañana del jueves.
A la espera de la identificación oficial
La Guardia Civil había solicitado colaboración al Cabildo de Fuerteventura el mismo día de la desaparición para poder acceder al vertedero e iniciar las labores de rastreo.
Tras el hallazgo, el juez se desplazó hasta la zona para proceder al levantamiento del cadáver, mientras los agentes continúan trabajando en el lugar y la investigación permanece abierta a la espera de la identificación oficial del cuerpo.