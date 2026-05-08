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Hallan un cuerpo en el vertedero de Zurita que corresponde a una mujer desaparecida en Fuerteventura

RTVC / EFE

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación tras localizar el cuerpo este viernes en Puerto del Rosario, Fuerteventura

Hallan un cuerpo en el vertedero de Zurita que podría corresponder a una mujer desaparecida en Fuerteventura
Hallan un cuerpo en el vertedero de Zurita que podría corresponder a una mujer desaparecida en Fuerteventura. Cabildo de Fuerteventura

Efectivos de la Guardia Civil han localizado este viernes restos humanos en el vertedero de Zurita, en Puerto del Rosario, que corresponden a una mujer belga de 56 años desaparecida desde el pasado 4 de mayo.

Según fuentes cercanas a la investigación, el hallazgo se produjo durante el operativo de búsqueda desplegado en la instalación desde la mañana del jueves.

A la espera de la identificación oficial

La Guardia Civil había solicitado colaboración al Cabildo de Fuerteventura el mismo día de la desaparición para poder acceder al vertedero e iniciar las labores de rastreo.

Tras el hallazgo, el juez se desplazó hasta la zona para proceder al levantamiento del cadáver, mientras los agentes continúan trabajando en el lugar y la investigación permanece abierta a la espera de la identificación oficial del cuerpo.

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