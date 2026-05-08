El título nacional se decide en una serie entre el CV Guaguas y el CV Melilla que arranca este domingo en el Javier Imbroda

Guaguas y Melilla disputan la final de la Superliga al mejor de tres partidos. CV Guaguas

El CV Guaguas y el CV Melilla se miden desde este domingo en la final de la Superliga Masculina de voleibol 2025-2026, una eliminatoria al mejor de tres partidos que decidirá el campeón de la competición. Además, el primer duelo se disputará en el Pabellón Javier Imbroda de Melilla (16:00 hora canaria), con ambos equipos tras superar unas semifinales exigentes.

En este punto, el conjunto melillense llega a la final después de eliminar al Grupo Herce Soria, mientras que el equipo grancanario hizo lo propio tras superar a Unicaja Costa de Almería y ConectaBalear Manacor. Además, con el recuerdo de los enfrentamientos de la fase regular, donde el Guaguas salió vencedor, la serie promete máxima igualdad entre dos equipos que se juegan el título en una final corta donde cada partido puede ser decisivo.

Plantilla de ambos equipos:

CV Melilla: Adrim Abdeselam (2), Lucas Malaber (3), Víctor Méndez (5), Héctor García (6), Arifi Mohamer (7), Arthur Nath (9), Federico Arquez (11), Aurelio Rodríguez (12), Daniel Macarro (13), Zeus Paris (17), Eduardo Álvarez (19) y Federico Martina Bianciotto (87). Entrenador: Salim Abdelkader (España).