La selección española convoca a seis jugadoras del Heidelberg, Tenerife La Laguna y Guía

La lista de convocadas de la selección española femenina de voleibol para la fase de preparación de la Liga Europea tiene representación de tres equipos canarios

El entrenador de la selección española femenina de voleibol, Pascual Saurín, anunció este lunes la lista de dieciséis jugadoras convocadas para la fase de preparación de la Liga Europea, seis de las cuales militan en tres equipos canarios.

Tres equipos canarios cuentan con representación en la selección española de voleibol

El Tenerife Libby’s La Laguna aporta tres jugadoras, Margalida Pizà Homar, Jéssica Akamere Ihemtuge y Carolina Camino Fernández. El Heidelberg Volkswagen, que lucha por revalidar su título de campeón de la Liga Ibedrola, suma dos, Patricia Aranda Muñoz y Lola Margarita Hernández.

La sexta seleccionada de los equipos canarios es Fatou Diop Cisse, opuesta del Guía Canarias, equipo de la Superliga Femenina 2, que se ha quedado a las puertas del ascenso a la Liga Iberdrola.

Intensa agenda en las próximas semanas para la selección española de voleibol

La selección española se concentrará el 10 de mayo en el CAR de Los Alcázares (Murcia), luego viajará a Toulouse (Francia) para jugar el 18 y 19 de mayo un torneo bilateral con la selección gala y una semana después, del 28 al 30 de mayo, se enfrentará a Suiza en Murcia, con sedes y horarios por confirmar, según informó la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

España debutará en la Liga Europea en Gorazde (Bosnia) el 5 de junio contra la selección anfitriona y al día siguiente se enfrentará a Kosovo.

El equipo de Saurín jugará en Alicante contra Macedonia (12 de junio) y Azerbaiyán (14 de junio) y terminará la fase de grupos de la Liga Europea en Kópavogur (Islandia) el 20 y 21 de junio contra Finlandia e Islandia.

La fase final se disputará del 28 de junio al 12 de julio.

Lista de convocadas

Colocadoras:

– Ariadna Priante Frances (Sokot & Hagric Mogilno (POL))

– Patricia Aranda Muñoz (Heidelberg Volkswagen)

– Raquel Lázaro Castellanos (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (ITA))

Líberos:

– Margalida Pizà Homar (Tenerife La Laguna)

– Patricia Llabrés Herrera (Libre)

Centrales:

– Lola Margarita Hernández (Heidelberg Volkswagen)

– Lucía Varela Gómez (Allianz MTV Sttutgart (GER))

– Carla Jiménez Ruiz (Avarca de Menorca)

– Jéssica Akamere Ihemtuge (Tenerife La Laguna)

Receptoras:

– Zoi Mavrommatis López (Ladies in Black Aachen (GER))

– Lucía Prol Bruña (Fundación Cajasol Andalucía)

– María Schlegel Mosegui (MBH-Békéscsabai RSE (HUN))

– Inés Losada Gordaliza (Colorado (USA))

– Carolina Camino Fernández (Tenerife La Laguna)

Opuestas:

– Fatou Diop Cisse (Guía Canarias)

– Jimena Fernández Gayoso (Wiesbaden (GER)).