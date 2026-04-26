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Un domingo decisivo en la tercera y última etapa del Rally Islas Canarias

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El total de kilometraje para esta jornada del Rally Islas Canarias es menor a otras etapas, siendo 78,4 km cronometrados los planificados

El Rally Islas Canarias llega a su final tras completar un exigente sábado, pensando ya en un domingo decisivo. Ello se debe, a qué el reparto de puntos extra será clave de cara al botín de puntos final. Como es habitual, la tercera y última etapa cuenta con menor kilometraje, siendo 78,4km cronometrados los planificados para poner fin a una nueva edición de la prueba española.

Imagen cedida.

Por tanto, dos especiales a doble pasada, divididas en tres secciones, componen una jornada donde el Súper Domingo y la Power Stage sumarán un nuevo aliciente.

El último día de competición en Gran Canaria comenzará con el primer paso por Ingenio – Valsequillo (25,93km). Posteriormente continuará con el paso por Santa Lucía – Agüimes (13,27km). Cabe destacar que el orden de los tramos será el mismo tanto en las primeras pasadas como en las segundas.

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