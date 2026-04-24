El primer paso por el tramo ‘Tejeda-San Mateo’ del Rally Islas Canarias tuvo que suspenderse por la presencia de vehículos estacionados en el recorrido

Segunda jornada del Rally Islas Canarias-Rally de España. Imagen FIA WRC

La organización del Rally Islas Canarias-Rally de España ha cancelado la primera pasada por el tramo ‘Tejeda-San Mateo’ por la existencia de «numerosos vehículos aparcados erróneamente» en la zona que transcurre por la GC-600 hasta el cruce de Los Llanos, y por el acceso de la GC-130 hasta el mismo cruce.

Desde el comité organizador se ha recordado que quedó «suficientemente claro» cuando se presentó el tramo ‘Tejeda-San Mateo’ que estaba «prohibido acceder en vehículo particular» a la zona estipulada entre el cruce de Los Llanos y su conexión con la GC-600 y GC-130.

Tras suspender la primera pasada por ese tramo, se ha procedido a retirar los vehículos para que sea posible disputar la segunda pasada de la especial, el sexto tramo del Rally Islas Canarias-Rally de España.

La zona acotada que ha provocado la cancelación del tramo ‘Tejeda-San Mateo’ se evitaba en el trazado original por su delicadeza y las recomendaciones de Medio Ambiente, pero los efectos de la borrasca Therese obligó a que fuera parte del rutómetro.

Ogier toma ventaja

El piloto japonés y líder del Mundial, Takamoto Katsuta, tomó el liderato de la prueba en la jornada del jueves tras imponerse en el tramo espectáculo del Estadio de Gran Canaria, con una mínima ventaja sobre Pajari en un arranque muy igualado. Pero el inicio de la jornada del viernes ha sido para Sébastian Ogier.

El nueve veces campeón del mundo de rallies dio un golpe sobre la mesa en el tramo de ‘Mogán-La Aldea 1’ y endosó más de cuatro segundos a la tropa de Toyota Gazoo Racing WRT para alzarse con el liderato al fin del primer bucle del viernes en el Rally Islas Canarias-Rally de España.

A pesar de que el Toyota GR Yaris Rally1 no está respondiendo como desearían los pilotos, por sus propias palabras en los ‘control stop’, el galo domó al vehículo de la firma japonesa para romper la igualdad entre compañeros de equipo y conseguir un liderato de 5.9 segundos sobre Sami Pajari.

El finlandés ostenta una segunda plaza muy codiciada dentro de las carpas de Toyota Gazoo Racing WRT, puesto que Elfyn Evans y Oliver Solberg le escoltan a apenas una y cinco décimas, respectivamente, en una lucha igualadísima en ‘Valleseco-Artenara 1’ y ‘Mogán-La Aldea 1’.

Hasta la quinta plaza cayó el líder del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), Takamoto Katsuta, que no se terminó de encontrar cómodo en el primer bucle y perdió nueve segundos con Sébastien Ogier, un resultado que mostró al japonés ciertamente frustrado al término de la pasada por ‘Mogán-La Aldea 1’.

Estos son los tramos de la jornada del viernes