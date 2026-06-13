La circulación de esa rotonda se anulará desde primera hora de la mañana

Los trabajos de mantenimiento de las vías del tranvía de Tenerife implicarán a partir de este domingo una modificación del tráfico en la rotonda guiada situada en la confluencia de la avenida Ángel Romero con la calle Alcalde Mandillo Tejera, en la capital tinerfeña.

Las obras del tranvía afectarán a la rotonda de Mandillo Tejera desde este domingo. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

A partir de las 07:00 horas se anulará la circulación anular en dicha rotonda, lo que impedirá realizar el giro, al mismo tiempo que se prohibirá la circulación en el carril izquierdo, según ha detallado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, los usuarios podrán subir y bajar por dicha rotonda, al mantenerse abierto el carril derecho en sentido ascendente, así como un carril en sentido descendente.

Alteración del servicio de tranvía

Como alternativas de cambio de dirección, se podrá realizar el giro por la glorieta 29 de mayo, ubicada en la confluencia de la avenida Islas Canarias con la de Bélgica, así como en la avenida Ángel Romero a su encuentro con la carretera general Santa Cruz-La Laguna, junto al inicio de la calle Pedro Suárez Hernández.

La realización de los trabajos no afectará al servicio de tranvía, que se seguirá prestando con normalidad según los horarios y rutas habituales programadas.

Por otro lado, tampoco sufrirá ninguna alteración el servicio de transporte urbano de Titsa, que mantendrá el recorrido y las paradas habituales en este tramo.

Con esta tercera fase de las obras se concluyen las actuaciones llevadas a cabo por Metrotenerife en el municipio para el mantenimiento de vías del tranvía, que se iniciaron el pasado 19 de abril en la zona de Puente Zurita y que posteriormente se trasladaron a Cruz del Señor.