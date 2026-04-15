50º Rally Islas Canarias-Rally de España: Fechas, tramos y horarios

El Rally Islas Canarias cumple su 50 aniversario con cuatro días de competición, del 23 al 26 de abril, por las carreteras de toda Gran Canaria

Rally Islas Canarias-Rally de España. Imagen del portal web oficial de la prueba

El 50º Rally Islas Canarias–Rally de España 2026 marcará un hito histórico al celebrarse como una de las pruebas destacadas del Campeonato Mundial de Rallyes. Programado del 23 al 26 de abril en Gran Canaria, el evento será la quinta cita del calendario mundialista y conmemorará medio siglo de una competición emblemática del automovilismo español.

La edición del 50 aniversario contará con cuatro días de competición, 18 tramos cronometrados y más de 300 kilómetros sobre asfalto, recorriendo algunos de los escenarios más técnicos y espectaculares de la isla. El itinerario ha sido diseñado como homenaje a la historia del rally, combinando secciones clásicas con novedades en la prueba.

Con la presencia de los mejores pilotos del mundo y una gran representación nacional, esta edición especial aspira a consolidar definitivamente la prueba canaria en la élite internacional. El 50 aniversario no solo celebra la tradición del rally, sino también su evolución hasta convertirse en una cita clave del campeonato y en un escaparate mundial para el automovilismo español.

Participación de primer nivel

El Rally Islas Canarias, la cita española del WRC (World Rally Championship), va a contar en sus bodas de oro con una participación de primer nivel, a la altura de un aniversario tan especial; y, por primera vez, con representación española en todas y cada una de las categorías del certamen mundialista.

Dani Sordo/Cándido Carrera se reincorporan en la prueba de casa a las filas del Hyundai Mobis Shell World Rally Team, como compañeros de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe y Adrien Fourmaux/Alexandre Coria, inscritos por segundo año consecutivo al Rally Islas Canarias–Rally de España con sendos Hyundai i20N Rally1.

Los campeones en título del WRC (World Rally Championship) van a ser también partícipes de esta edición. Sébastien Ogier/Vincent Landais lucirán por primera vez esa vitola por las carreteras del Archipiélago, a bordo de un Toyota GR Yaris Rally1 de Toyota Gazoo Racing WRT, como los que van a pilotar también Sami Pajari/Marko Salminen, además de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (primeros clasificados del Rally Monte-Carlo), Elfyn Evans/Scott Martin (ganadores del Rally de Suecia) y Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (triunfadores en el Rally Safari).

El elenco completo compuesto por los 10 vehículos de la máxima categoría que van a disputar el 50 Rally Islas Canarias–Rally de España lo integran asimismo los Ford Puma Rally1 del M-Sport Ford World Rally Team, tripulados este año por Joshua McErlean/Eoin Treacy y Jon Armstrong/Shane Byrne.

WRC2 Challeger

Alejandro Cachón/Borja Rozada, vencedores el pasado año de WRC2 Challenger, volverán a luchar por el triunfo absoluto de la categoría WRC2, a lomos de un Toyota GR Yaris Rally2 del MSi Racing Team. La estructura en la que militan al mismo tiempo Diego Domínguez y el embajador oficial del Rally Islas Canarias–Rally de España, Rogelio Peñate, y la también paraguaya Andrea Lafarja, única mujer que disputa la WRC Masters Cup.

Jan Solans/Rodrigo Sanjuán estrenan su nuevo proyecto deportivo en el Rally Islas Canarias–Rally de España, que va a contar con la presencia de otros competidores canarios dentro de WRC2: Enrique Cruz/Yeray Mujica, Armide Martín/Eduardo González, Araidy Bonilla, como copiloto del mexicano Alejandro Mauro, y Julio Martínez/Pedro Viera.

Rally Islas Canarias-Rally de España. Imagen del portal web oficial de la prueba

WRC3

Antonio Forné/Axel Coronado y Carlos Moreno/Diego Fuentes repetirán la experiencia del año pasado en las carreteras de Gran Canaria, donde Raúl Hernández/José Murado y Gil Membrado/Adrián Pérez disputarán el triunfo de WRC3; la categoría que englobará también a Santiago Pérez/Benito Sacramento.

Por último, Rally4 y Rally5 también contará con una importante lista de inscritos para ambas pruebas, como Alejandro Martín/Armando Rivero, David Sánchez/Daniel Quintana, Javier Azcona/Marina Azcona en Rally 4.

En Rally5 estará Pedro Peñate con Fátima Toledo o Rafael Olivero/Iván Trujillo, entre otros competidores.

Itinerario

La 50ª edición del Rally Islas Canarias–Rally de España adopta un esquema inédito, compuesto por primera vez por cuatro jornadas de competición, que va a permitir a los espectadores vivir la acción del WRC con mayor intensidad que nunca.

El novedoso tramo espectáculo ‘BP Ultimate–Las Palmas de Gran Canaria’ inaugurará el itinerario el jueves por la tarde, horas después del ‘shakedown’ de ‘Santa Brígida’ (6,26 km), y completará también la etapa del día siguiente. Supondrá uno de los principales atractivos de las bodas de oro del Rally Islas Canarias–Rally de España, y también una gran novedad: será la primera vez que una cita internacional celebre en nuestro país una súper especial dentro de un estadio de fútbol.

Los daños causados en numerosas zonas de Gran Canaria por los últimos temporales en el Archipiélago, obligó al comité organizador a reaccionar con destreza y agilidad para recomponer el itinerario previsto inicialmente de cara a la etapa del viernes.

Primera jornada

Gracias a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y todos los ayuntamientos, la primera jornada completa del 50 Rally Islas Canarias–Rally de España podrá seguir discurriendo a lo largo de un bucle de tres tramos, que presenta varias novedades.

Tal como estaba previsto, la sección la abrirá ‘Valleseco–Artenara’, cuyo punto de partida se localizará más adelante respecto al primer itinerario publicado. El recorrido de la especial resultará también más extenso en su parte final.

‘Tejeda–San Mateo’ pasa a ubicarse a mitad de bucle y se erige en la especial con mayor kilometraje del día, conque puede ejercer un papel decisivo en el transcurso de la primera etapa.

Las secciones del viernes las completará ‘Mogán–La Aldea’, en sentido inverso al que estaba contemplado a priori; así pues, se convierte en un tramo totalmente nuevo para los equipos del WRC.

Etapas del sábado y domingo

El itinerario confeccionado para las etapas de sábado y domingo se mantiene exactamente igual al que se presentó en febrero, con una cifra total de más de 300 kilómetros cronometrados.

La especial más larga del recorrido será ‘Moya-Gáldar’, la tercera y última del bucle que se abrirá con ‘Maspalomas’ y ‘Arucas-Firgas-Teror’.

El domingo, tramos completamente desconocidos para el WRC: ‘Ingenio-Telde-Valsequillo’ y ‘Santa Lucía-Agüimes’.

Estos son los tramos y sus horarios

Jueves 23 de abril

Shakedown en Santa Brígida (6,26 kilómetros), de 11:01 a 15:00.

en Santa Brígida (6,26 kilómetros), de 11:01 a 15:00. Tramo espectáculo, el BP Ultimate-Las Palmas de Gran Canaria (1,89 kilómetros), 18:05, en el Estadio de Gran Canaria.

Viernes 24 de abril

‘Valleseco-Artenara 1’ (13,13 km.), 08:20.

(13,13 km.), 08:20. ‘Tejeda-San Mateo 1’ (20,69 km.), 09:23.

(20,69 km.), 09:23. ‘Mogán-La Aldea 1’ (21,70 km.), 11:16.

(21,70 km.), 11:16. ‘Valleseco-Artenara 2’ , 14:56.

, 14:56. ‘Tejeda-San Mateo 2’ , 15:59.

, 15:59. ‘Mogán-La Aldea 2’ , 17:52.

, 17:52. Tramo espectáculo nocturno BP Ultimate-Las Palmas de Gran Canaria 2 (1,89 km.), 20:25.

Sábado 25 de abril

‘Maspalomas 1’ (13,47 km.), 08:20.

(13,47 km.), 08:20. ‘Arucas-Firgas-Teror 1’ (13,74 km.), 09:35.

(13,74 km.), 09:35. ‘Moya-Gáldar 1’ (28,90 km.), 10:51.

(28,90 km.), 10:51. ‘Maspalomas 2’ , 14:50.

, 14:50. ‘Arucas-Firgas-Teror 2’ , 16:05.

, 16:05. ‘Moya-Gáldar 2’, 17:21.

Domingo 26 de abril