China «ha tomado nota» de esta reunión, según el portavoz, y pedido que las relaciones económicas y comerciales» entre los dos socios «se desarrollen de acuerdo con igualdad y beneficio mutuo»

El Gobierno chino ha avisado este sábado a la Unión Europea que cualquier nueva «restricción discriminatoria» que Bruselas decida aplicar sobre la relación comercial bilateral será respondida «con firmeza».

Imagen cedida.

Comisión Europea

«Si la UE insiste en introducir unilateralmente nuevos instrumentos comerciales e imponer restricciones discriminatorias, China responderá con firmeza y adoptará medidas efectivas para salvaguardar sus propios intereses», ha manifestado este sábado un portavoz del Ministerio de Comercio en rueda de prensa.

La advertencia ocurre después de que la Comisión Europea celebrara el viernes conversaciones internas sobre política comercial en relación con China. La reunión no arrojó decisión alguna y simplemente sirvió de base para los debates de la próxima cumbre del Grupo de los Siete (G7), las principales naciones industrializadas, y de la cumbre de la UE de mediados de junio.

Prácticas mercado

Las relaciones entre ambas partes son tirantes por los aranceles de la UE sobre los vehículos eléctricos chinos. Así como las investigaciones recíprocas sobre las prácticas de mercado y los controles de exportación chinos sobre materias primas clave.

China «ha tomado nota» de esta reunión, según el portavoz, y pedido que las relaciones económicas y comerciales» entre los dos socios «se desarrollen de acuerdo con igualdad y beneficio mutuo«.

Ministerio de Comercio

«Esperamos que la UE acate las normas de la Organización Mundial del Comercio, defienda el libre comercio y la competencia leal, y se oponga firmemente al proteccionismo y al unilateralismo». Así añadió el portavoz en un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Comercio.