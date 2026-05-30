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Taz Skylar: Del salitre de las playas del sur de Tenerife a Australia o Estados Unidos

Redacción RTVC
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Taz Skylar se encuentra en la actualidad en Sudáfrica terminando de grabar la tercera temporada de una de las grandes adaptaciones del anime, ‘One Piece’

Tarek Yassin Skylar, más conocido como Taz Skylar, lleva grabado en su piel el sol y el salitre de las playas del sur de Tenerife. Con solo 15 años dejó los estudios y se aventuró a conocer mundo. Ha pasado largas temporadas en Australia y Estados Unidos.

Escritor, actor y productor nominado al premio Olivier. Nacido en en Tenerife, de padre árabe y madre británica, Taz hizo su debut cinematográfico como Dawes en «The Kill Team» dirigida por Dan Krauss, dos veces nominado al Oscar. También debutó en el escenario como Miles en Warheads en The Park Theatre de Londres. Y su debut en el West End como Leonard Vole, en «Witness For The Prosecution» de Agatha Christie.

En la actualidad se encuentra en Sudáfrica terminando de grabar la tercera temporada de una de las grandes adaptaciones del anime, ‘One Piece’.

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