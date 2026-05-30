Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo se incorporó en sentido contrario a la TF-5 en Santa Cruz de Tenerife y recorrió un tramo hasta colisionar con otro turismo

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este sábado en la TF-5, a la altura de Chamberí, obligó al cierre temporal de la autopista en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

Según las primeras informaciones, un vehículo se incorporó a la vía circulando en sentido contrario, esquivando los coches que se encontraba en su camino, y terminó colisionando con otro turismo que transitaba correctamente por la autopista. Como consecuencia del impacto, se activaron los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar para atender a los afectados y restablecer la seguridad en la zona.

El conductor del vehículo que circulaba de forma indebida resultó herido y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde permanece ingresado en estado grave. La persona del otro vehículo resultó herida de carácter leve. Asimismo, las primeras investigaciones apuntan a que dio positivo en consumo de drogas tras las pruebas realizadas por los agentes.

Debido al siniestro y a las labores de asistencia y retirada de los vehículos implicados, la TF-5 permaneció cerrada durante aproximadamente una hora en sentido Santa Cruz, al tratarse de un día festivo y fin de semana, Día de Canarias, el tráfico era menos intenso.

En el operativo intervinieron efectivos de Bomberos de Tenerife, personal del Servicio de Urgencias Canario y agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que instruyen el atestado.