El conductor dio positivo en alcoholemia tras localizarlo la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria; entre los heridos hay dos menores de edad

Un conductor ebrio atropella a tres personas y huye en Las Palmas de Gran Canaria. Policía LPA

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria investiga a un conductor que presuntamente atropelló este viernes a tres personas, entre ellas dos menores de edad, y abandonó el lugar de los hechos sin prestar asistencia a las víctimas.

El suceso ocurrió en la Avenida Juan XXIII, donde varios ciudadanos alertaron de un atropello múltiple provocado por un turismo que se había dado a la fuga tras el impacto.

Positivo en prueba de alcoholemia

Tras recibir el aviso, los agentes iniciaron una investigación para localizar al responsable. Las gestiones realizadas permitieron identificar y encontrar al conductor, que lo sometieron a una prueba de alcoholemia y arrojó un resultado positivo.

Como consecuencia, la Policía Local ha abierto diligencias contra el hombre por su presunta implicación en el accidente y por conducir bajo los efectos del alcohol.