La Policía Nacional investiga la participación de más personas en el altercado ocurrido en el área de urgencias del centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Las Palmas de Gran Canaria a un joven como presunto autor de un delito de amenazas graves tras protagonizar, junto a otras personas, un altercado en el área de urgencias del Hospital Universitario Doctor Negrín.

Imagen del machete cedida por la Policía Nacional

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 24 de mayo. Ese día, la Sala CIMACC 091 comisionó a varias patrullas al centro hospitalario después de que el personal de seguridad alertara de una riña entre varios individuos.

Amenazas de muerte y un machete de grandes dimensiones

A su llegada, los agentes se entrevistaron con varios testigos que manifestaron haber sido amenazadas de muerte por un grupo de personas. Uno de ellos portaba un machete de grandes dimensiones.

Según las manifestaciones recabadas, los implicados habían participado previamente en una pelea tumultuaria. Ocurrió horas antes en las inmediaciones de un local de ocio de la capital grancanaria, en la que un trabajador del establecimiento resultó herido de gravedad con fractura de mandíbula.

Durante las gestiones policiales, los actuantes localizaron en las inmediaciones del hospital un machete de aproximadamente 51 centímetros de hoja. El arma, presuntamente, habría sido utilizado durante las amenazas.

La investigación continúa abierta

Posteriormente, los agentes localizaron y detuvieron a uno de los presuntos implicados en las proximidades del centro hospitalario.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la identificación del resto de participantes en el altercado. Mientras, el detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.