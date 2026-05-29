Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 30 de mayo
Fin de semana marcado por los vientos alisios y temperaturas primaverales. Este sábado tendremos cielos nubosos por debajo de los 1000 metros en el norte de las islas montañosas. Sin descartar alguna llovizna débil y ocasional en zonas de medianías.
Cabe destacar que en el resto de vertientes, poco nuboso o despejado. En las islas más orientales nuboso en el norte y litoral oeste que tenderá a poco nuboso. En el resto de zonas de estas islas estará poco nuboso o despejado.
Las temperaturas no se moverán mucho. Las máximas experimentarán ligeros descensos en algunos puntos de las islas occidentales salvo en las cumbres de Tenerife y en áreas de las islas más orientales donde subirán ligeramente. Las mínimas se mantendrán sin cambios.
El viento será el alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, noroeste y sureste donde son probables rachas localmente muy fuertes.
Y en el mar, predominará la mar combinada del norte-noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de las islas más occidentales y de Fuerteventura y Lanzarote con olas que pueden superar el 1,5m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejada.
El tiempo por isla:
El Hierro: Intervalos nubosos en el norte y noreste que tenderá a poco nuboso. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado acelerándose por la tarde.
La Palma: Nubosidad en el norte y este sin descartar alguna gota. Tenderá a poco nuboso por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en el sureste. Por tanto, 18ºC a los 22ºC en la capital.
La Gomera: Nuboso en el norte e interior donde no se descarta alguna gota. En el resto, poco nuboso o despejado. El viento alisio será moderado a más intenso en el entorno de la capital por la tarde. Temperaturas máximas entre los 20ºC – 25ºC en costas.
Tenerife: Cielos nubosos en el norte sin descartar alguna llovizna débil y ocasional especialmente en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado salvo en el oeste que habrá algunos intervalos matinales.
Además, viento alisio moderado acelerándose en los extremos. Más intenso en el entorno de Anaga. Hay que destacar que la temperatura estará entre los 18ºC y los 24ºC en la capital.
Gran Canaria: Panza de burro en el norte. Probable llovizna débil y dispersa en medianías. En el resto , poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado que será más intenso en el sureste y oeste sin descartar rachas muy fuertes como en Arinaga o La Aldea. Así es que el termómetro irá desde los 19ºC a los 22ºC en la capital.
Fuerteventura: Nuboso en el norte y oeste que tenderá a poco nuboso. En el resto de zonas, poco nuboso. Alisio moderado, que será más intenso en Jandía por la tarde. En cuanto a las temperaturas oscilarán entre los 18ºC y los 24ºC en la capital.
Lanzarote: Cielos nubosos que tenderá a intervalos en el este. Viento alisio moderado acelerándose en el interior. Temperatura máxima que rondará los 24ºC en Arrecife.
La Graciosa: Predominará la nubosidad. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 18ºC a los 24ºC en Caleta de Sebo.