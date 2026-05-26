Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 26 de mayo

Este miércoles cambiarán las condiciones en las islas, en principio se irá la nubosidad alta que en las últimas horas nos ha dejado una jornada más gris que azul y las protagonistas, aunque pocas, serán las nubes bajas a unos 600 metros de altitud, básicamente por el norte de las islas más montañosas y en la cara oeste de las orientales. El resto estará despejado o con presencia de ligera calima que se irá remitiendo a partir del mediodía.

Imagen RTVC

Las temperaturas irán en moderado descenso en algunos puntos, pero aún así seguirán siendo más bien cálidas.

El viento soplará de componente norte en la costa y en ocasiones podría acelerarse en los extremos de las islas de mayor relieve y por el centro sur de Fuerteventura y Lanzarote.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas por debajo de los 21 metros de altura y rondando 1 metro en las del sur.

Previsión por islas:

La Palma: La nubosidad perderá protagonismo, se verán algunos intervalos a cota baja por el norte y salpicando el este, de resto sol. Las temperaturas irán de los 17 a los 24 grados.

La Gomera: Será un día de cielos azules con polvo en suspensión que irá a menos en el horizonte. El viento se acelerará en los extremos y las temperaturas irán en descenso.

Tenerife: Habrá zonas rondando los 30 grados, pero las temperaturas irán en moderado descenso hacia Anaga. Las nubes serán pocas y se situarán a unos 600 metros por el norte.

Gran Canaria: Esperamos algunas rachas de viento intensas por La Aldea y en el otro extremo hacia Agüimes. Nubes dispersas por el norte y temperaturas entre los 21 y los 23 grados.

Fuerteventura: Se notará el descenso del termómetro, en Puerto del Rosario irán de los 18 a los 28 grados. Las nubes que lleguen se posarán por el oeste de la isla. Quedará algo de calima

Lanzarote: Algo de calima que tenderá a desaparecer. Esperamos nubes dispersas por el oeste y algo de viento. En Arrecife las temperaturas irán de los 18 a los 27 grados.

La Graciosa: Esperamos pocas nubes en general, a lo sumo dispersas y más por la mañana, con brisas en la costa, ligera calima en altura que irá a menos temperaturas más bajas.